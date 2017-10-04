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  • Реднапп: «Слуцкий лучший, так как это единственный российский тренер, о котором я слышал»

Реднапп: «Слуцкий лучший, так как это единственный российский тренер, о котором я слышал»

4 октября 2017, 11:42
17

Известный английский тренер Гарри Реднапп признался, что еще совсем недавно даже не слышал о Леониде Слуцком, который с начала текущего сезона возглавляет клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Он отметил, что с нынешним составом команде будет сложно бороться за попадание в шестерку.

– Что вы знали о Слуцком до его назначения?

– Честно говоря, мало. Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

– И как вам его работа в «Халле»?

– Великолепно! На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

– Совсем мало. А вы бы смогли выучить русский за полгода?

– Нет, конечно. Никаких шансов!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид Реднапп Гарри
Комментарии (17)
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Альфред фаред
1507107710
Если он не знает Бердыева то о чем еще тут говорить!
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roman230582
1507108819
Видать англосаксы не особо еврокубками интересуются
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insider_retro
1507110517
Если Гарри не блефует и говорит, что думает - то молоток!!... Британцы о всё русском вечно гонят только погань всякую...
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x-x-x-x-x
1507111123
и не повторимый
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Catastrofa
1507111196
А ты прям второй Алекс Фергюсон ! Куды не на хер !
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bset
1507111266
Где он был в 2005, когда ЦСКА побеждал в Кубке УЕФА? Или этого мало, чтобы о тренере узнать?
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Полная Канистра
1507112210
вот я не понял его шутку
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Firevet
1507113170
Отличное определение, лучший- потому что единственный... Ахаха
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Eddyson
1507842611
А вы бы смогли выучить русский за полгода? – Нет, конечно. Никаких шансов! ---------------------------------------------- Что ж ты тогда, краснолицый, Пава гнобил за бэд инглиш?!
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Fan Loko mik
1508012358
Слуцкий худший тренер России!!!
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