Реднапп: «Слуцкий лучший, так как это единственный российский тренер, о котором я слышал»

Известный английский тренер Гарри Реднапп признался, что еще совсем недавно даже не слышал о Леониде Слуцком, который с начала текущего сезона возглавляет клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Он отметил, что с нынешним составом команде будет сложно бороться за попадание в шестерку.

– Что вы знали о Слуцком до его назначения?

– Честно говоря, мало. Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

– И как вам его работа в «Халле»?

– Великолепно! На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

– Совсем мало. А вы бы смогли выучить русский за полгода?

– Нет, конечно. Никаких шансов!