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    Реднапп: «Слуцкий лучший, так как это единственный российский тренер, о котором я слышал»

    Известный английский тренер Гарри Реднапп признался, что еще совсем недавно даже не слышал о Леониде Слуцком, который с начала текущего сезона возглавляет клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Он отметил, что с нынешним составом команде будет сложно бороться за попадание в шестерку.

    – Что вы знали о Слуцком до его назначения?

    – Честно говоря, мало. Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

    – И как вам его работа в «Халле»?

    – Великолепно! На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

    – Совсем мало. А вы бы смогли выучить русский за полгода?

    – Нет, конечно. Никаких шансов!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 11:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 октября 2017, 23:19

      Слуцкий худший тренер России!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 октября 2017, 00:10

      А вы бы смогли выучить русский за полгода?
      – Нет, конечно. Никаких шансов!
      ----------------------------------------------
      Что ж ты тогда, краснолицый, Пава гнобил за бэд инглиш?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Firevet 4 октября 2017, 13:32

      Отличное определение, лучший- потому что единственный...
      Ахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 13:16

      вот я не понял его шутку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25028

      bset 4 октября 2017, 13:01

      Где он был в 2005, когда ЦСКА побеждал в Кубке УЕФА? Или этого мало, чтобы о тренере узнать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 > bset 4 октября 2017, 13:35

      Хммм..Ничего не путаешь?) Что за тренер в кубке был')??'

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > bset 4 октября 2017, 14:08

      Уважаемый, в 2005 году Слуцкий возглавлял ФК Москва, а кубок брал Газаев, странно такое не знать

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > bset 4 октября 2017, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты вроде как не дурак, а просто тупой.Ты года то правильно написал, а кто тренировал коней не в курсе.Ты как с этим живёшь?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +202

      Ronko > bset 4 октября 2017, 14:46

      multi1984, Стаz, Munez89, ребятки, он это и имел ввиду, ну в самом деле.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25028

      bset > bset 4 октября 2017, 17:11

      Может я неправильно выразился, но я имел ввиду именно то, что в 2005 году ЦСКА возглавлял именно российский специалист. И странно знать одного лишь Слуцкого на фоне такого успеха.


      P.S. Я прекрасно помню, что Слуцкий возглавил ЦСКА в 2009 году после смены двух тренеров за один сезон - Зико и Хуанде Рамоса. И помню, что Слуцкий дебютировал в матче против МЮ на выезде, сыграв 3:3. Причем до 85й минуты счет был 3:1 в нашу пользу, а последний мяч заскочил на 89й рекошетом от Щенникова. В общем, не того вы обвиняете в незнании)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > bset 4 октября 2017, 19:54

      Тебе никто не поверит, ты испортил свой авторитет!

      -1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 4 октября 2017, 12:59

      А ты прям второй Алекс Фергюсон ! Куды не на хер !

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 октября 2017, 12:58

      и не повторимый

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 12:48

      Если Гарри не блефует и говорит, что думает - то молоток!!... Британцы о всё русском вечно гонят только погань всякую...

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 октября 2017, 12:20

      Видать англосаксы не особо еврокубками интересуются

      4
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 4 октября 2017, 12:01

      Если он не знает Бердыева то о чем еще тут говорить!

      4
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Альфред фаред 4 октября 2017, 18:12

      Если Бердыев российский тренер, то я индус

      0
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