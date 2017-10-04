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    Кузяев не собирается жаловаться на усталость

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает, что в его возрасте нет причин жаловаться на усталость после нескольких сложных матчей подряд. Футболист отметил, что в сборной России он может играть на любой позиции, на которую его поставит главный тренер.

    – В «Зените» тяжелый график. Это не отразится на вашей игре?

    – После непростых матчей с «Реал Сосьедадом» и «Анжи» мне казалось, что будет тяжело влиться в сборную. Но нет, все-таки молодость – это преимущество. Поэтому жаловаться на усталость в моем возрасте грешно. Физически я готов на 100%.

    Южная Корея очень мобильная команда, с которой играть будет очень сложно, плюс многие выступают в сильных европейских чемпионатах, но мы постараемся одержать победу.

    – Насколько отличается уровень ваших партнеров по сборной от уровня одноклубников?

    – Я не так много времени провел в сборной, был один раз в сентябре. И вот сейчас только три дня, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос.

    – Как вам Черчесов?

    – Он специалист большого масштаба и по праву тренирует национальную команду. У нас были разговоры относительно моей игровой позиции на поле. Где мне удобно играть, где неудобно.

    – И к какому выводу пришли?

    – Удобнее играть в центре полузащиты. Притом, что надо и обороняться, и атаковать. А вообще куда поставит – там и буду играть.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2017 08:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 11:17

      Физически крепкий парень и ментально хорошо направленный.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 октября 2017, 08:30

      Вообще не понимаю, как можно жаловаться на усталость футболёрам?
      Молодые, здоровые мужики 18 -35 лет.
      Режим, питание, врачи-массажисты, витамины-таблетки.
      Игры максимум 2 раза в неделю по 1,5 часа......
      Ну и так далее........

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > dyema 4 октября 2017, 09:49

      у Зенита 4 матча было за 10 дней (18,21,24,28) - они же не роботы, конечно устают

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