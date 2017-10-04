Кузяев не собирается жаловаться на усталость

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает, что в его возрасте нет причин жаловаться на усталость после нескольких сложных матчей подряд. Футболист отметил, что в сборной России он может играть на любой позиции, на которую его поставит главный тренер.

– В «Зените» тяжелый график. Это не отразится на вашей игре?

– После непростых матчей с «Реал Сосьедадом» и «Анжи» мне казалось, что будет тяжело влиться в сборную. Но нет, все-таки молодость – это преимущество. Поэтому жаловаться на усталость в моем возрасте грешно. Физически я готов на 100%.

Южная Корея очень мобильная команда, с которой играть будет очень сложно, плюс многие выступают в сильных европейских чемпионатах, но мы постараемся одержать победу.

– Насколько отличается уровень ваших партнеров по сборной от уровня одноклубников?

– Я не так много времени провел в сборной, был один раз в сентябре. И вот сейчас только три дня, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос.

– Как вам Черчесов?

– Он специалист большого масштаба и по праву тренирует национальную команду. У нас были разговоры относительно моей игровой позиции на поле. Где мне удобно играть, где неудобно.

– И к какому выводу пришли?

– Удобнее играть в центре полузащиты. Притом, что надо и обороняться, и атаковать. А вообще куда поставит – там и буду играть.