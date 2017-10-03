Агент: «Интер» заинтересован в Донса»

Агент Оливье Артур, представляющий интересы полузащитника «Болоньи» Годфреда Донса подтвердил, что «Интер» может приобрести 21-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

«Он счастлив в «Болонье» и играет большую роль в команде. Заинтересован ли в нем «Интер»? Ни один из директоров миланцев не связался со мной, потому что я сейчас в Гане, но, как мне кажется, очевидно, что «нерадзурри» рассматривают его приобретение.

Думаю, это хорошая новость, потому что она означает, что Годфред растет. Это будет очень большая возможность для него. Может ли трансфер случиться в январе? Он – ключевой человек для Донадони, но думаю, что это возможно. «Интер» – это лучший клуб, все хотят играть за такую ​​престижную команду.

Летом Донса стоил от 8 до 10 миллионов евро, возможно, теперь его стоимость будет выше, кто знает. Он полна решимости добиваться своих целей. Он талант, который готов сражаться, поэтому, если он отправится в Милан, он будет биться за место в стартовом составе «Интера». У меня есть большая уверенность в нем, поэтому я повторяю: если он перейдет в «Интер», я уверен, у него будет шанс сыграть», – сказал Артур.

В текущем сезоне Донсапровел пять матчей и отметился одним голом.