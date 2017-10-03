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    Полуяхтов признался, что в матче с «Зенитом» ему понравилась игра Кокорина

    Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов поделился наблюдениями от матча 12-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2). Футболист отметил, что в матче с махачкалинцами сине-бело-голубые не показали себя большой командой.

    «Игра понравилась. Обидно упускать победу в конце матча, но я считаю, что все молодцы, хорошо сыграли. Как и сказал тренер, мы одно целое, мы команда. Если не думать о том, что ты сможешь дать бой лидерам, то лучше не выходить на поле. Все спортсмены, наверное, думают только о победе. Трибуны гнали нас вперед, забивать третий гол, они тоже молодцы.

    Показал ли себя «Зенит» большой командой и фаворитом? Я бы не сказал. Александр Кокорин понравился, а так — мы хорошо разобрали соперника и знали, как он будет играть. Тем более у них была Лига Европы недавно. Тренерский штаб объяснил, как с ними играть, и мы все выполнили», — сказал Полуяхтов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2017 00:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 3 октября 2017, 10:20

      Отлично, что Полуяхтов похвали. Без него никто бы и не заметил.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 октября 2017, 09:26

      Его пытали!

      0
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      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 3 октября 2017, 09:09

      Зенит просто расслабился в обороне, немного, а Анжи этим грамотно воспользовалась.

      0
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ 3 октября 2017, 02:56

      ПОЛУЯХТОВ, ТЫ НЕ УРОВЕНЬ АНЖИ!СРОЧНО В БАРСУ!КАЧАТЬ ЕГО ПАЦАНЫ!ГЕНИЙ!

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