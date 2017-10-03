Полуяхтов признался, что в матче с «Зенитом» ему понравилась игра Кокорина

Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов поделился наблюдениями от матча 12-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2). Футболист отметил, что в матче с махачкалинцами сине-бело-голубые не показали себя большой командой.

«Игра понравилась. Обидно упускать победу в конце матча, но я считаю, что все молодцы, хорошо сыграли. Как и сказал тренер, мы одно целое, мы команда. Если не думать о том, что ты сможешь дать бой лидерам, то лучше не выходить на поле. Все спортсмены, наверное, думают только о победе. Трибуны гнали нас вперед, забивать третий гол, они тоже молодцы.

Показал ли себя «Зенит» большой командой и фаворитом? Я бы не сказал. Александр Кокорин понравился, а так — мы хорошо разобрали соперника и знали, как он будет играть. Тем более у них была Лига Европы недавно. Тренерский штаб объяснил, как с ними играть, и мы все выполнили», — сказал Полуяхтов.