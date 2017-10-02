Эштреков: «Не стал бы заранее отдавать титул «Зениту», «Локомотив» идет вплотную к петербуржцам»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков считает, что не стоит досрочно отдавать чемпионский титул «Зениту».

Петербуржцы на сумели победить «Анжи» (2:2) в 12-м туре РФПЛ, однако продолжают лидировать в турнирной таблице с 28 очками, опережая «Локомотив» на два балла.

«Забегать вперед не будем. Главное – не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство «Зениту» – еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: «Локо» сейчас идет вплотную к питерцам.», – сказал Эштреков.

29 октября сине-бело-голубым и железнодорожникам в Санкт-Петербурге предстоит провести очный матч в рамках 15-го тура чемпионата России.