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    Эштреков: «Не стал бы заранее отдавать титул «Зениту», «Локомотив» идет вплотную к петербуржцам»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков считает, что не стоит досрочно отдавать чемпионский титул «Зениту».

    Петербуржцы на сумели победить «Анжи» (2:2) в 12-м туре РФПЛ, однако продолжают лидировать в турнирной таблице с 28 очками, опережая «Локомотив» на два балла.

    «Забегать вперед не будем. Главное – не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство «Зениту» – еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: «Локо» сейчас идет вплотную к питерцам.», – сказал Эштреков.

    29 октября сине-бело-голубым и железнодорожникам в Санкт-Петербурге предстоит провести очный матч в рамках 15-го тура чемпионата России.

    Источник: Газета.ру

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    02.10.2017 16:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 октября 2017, 05:02

      Если Локо будет выкладываться в полную силу и показывать игру как было против ЦСКА, Спартака и Динамо, то место в ЛЧ железнодорожники себе смогут обеспечить. Сейчас после перерыва у Локо крайне сложный календарь - Уфа, Краснодар, Зенит, ЦСКА, СКА + игры в ЛЕ. Вот если до зимнего перерыва Локомотиву удастся продержаться на 2 позиции да еще и с отрывом, то весной можно будет уже с Зенитом бороться за кубок.

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Nesterenko 3 октября 2017, 12:44

      Зениту самому нужно набирать очки. хотелось бы локо в лч в увидеть, вообще хочу тройку в лч зенит локо краснодар

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 2 октября 2017, 22:05

      посмотрим в 15 туре кто кого

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      Рейтинг: +6913

      батог 2 октября 2017, 21:14

      а Спартака как будто бы и нет! А отставание уже 11 очков!

      1
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 2 октября 2017, 18:53

      Эх, ничего не выйдет...Зенит будет чемпионом в 18-ом!..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 18:47

      Согласен. Вся борьба еще впереди.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 октября 2017, 18:27

      да бред, даже краснодар отвалился с физруком хотя сильный состав имеет, а эти кубковая команда значит опять 6-7 место

      -1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 17:06

      Локомотив, нацеленный на чемпионат, имеет некоторое преимущество перед Зенитом, которому не смотря на длинную скамейку,всё равно приходится считать дни до матчей и варьировать состав... Пока не всегда успешно... Но и Локомотиву путь не устлан розами... Сезон крайне интересен непредсказуемыми результатами!!...))

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > insider_retro 2 октября 2017, 17:21

      какое преимущество? и Локо и Зенит вылетели с КР и играют в ЛЕ.
      Да, может быть у Зенита в ЛЕ цели повыше (победа в турнире), но у Локо обязательная цель - выход из группы, поэтому как минимум до весны оба клуба в равных условиях.

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > VGreen 2 октября 2017, 17:32

      Редкий случай попробовать взять чемпионство, возможно, толкнёт руководство Локо к мысли не усердствовать в ЛЕ... На два турнира тяжеловато...Хотя всё может быть, согласен...

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > insider_retro 2 октября 2017, 18:22

      нет, вряд ли. По крайней мере, осеннюю часть ЛЕ Локо отыграет по полной, никто о чемпионстве пока не думает и понимают, что с Зенитом конкурировать будет сложно. вот если останутся в верхах таблицы к зимнему перерыву - тогда уже планы и задачи на весну будут пересмотрены)

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