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  • Эштреков: «Не стал бы заранее отдавать титул «Зениту», «Локомотив» идет вплотную к петербуржцам»

Эштреков: «Не стал бы заранее отдавать титул «Зениту», «Локомотив» идет вплотную к петербуржцам»

2 октября 2017, 16:58
11

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков считает, что не стоит досрочно отдавать чемпионский титул «Зениту».

Петербуржцы на сумели победить «Анжи» (2:2) в 12-м туре РФПЛ, однако продолжают лидировать в турнирной таблице с 28 очками, опережая «Локомотив» на два балла.

«Забегать вперед не будем. Главное – не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство «Зениту» – еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: «Локо» сейчас идет вплотную к питерцам.», – сказал Эштреков.

29 октября сине-бело-голубым и железнодорожникам в Санкт-Петербурге предстоит провести очный матч в рамках 15-го тура чемпионата России.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Эштреков Владимир
Комментарии (11)
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insider_retro
1506953191
Локомотив, нацеленный на чемпионат, имеет некоторое преимущество перед Зенитом, которому не смотря на длинную скамейку,всё равно приходится считать дни до матчей и варьировать состав... Пока не всегда успешно... Но и Локомотиву путь не устлан розами... Сезон крайне интересен непредсказуемыми результатами!!...))
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карасевщина
1506958034
да бред, даже краснодар отвалился с физруком хотя сильный состав имеет, а эти кубковая команда значит опять 6-7 место
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OfaZavr
1506959248
Согласен. Вся борьба еще впереди.
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GoLenaStop
1506959611
Эх, ничего не выйдет...Зенит будет чемпионом в 18-ом!..
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батог
1506968094
а Спартака как будто бы и нет! А отставание уже 11 очков!
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smersh45
1506971128
посмотрим в 15 туре кто кого
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Nesterenko
1506996155
Если Локо будет выкладываться в полную силу и показывать игру как было против ЦСКА, Спартака и Динамо, то место в ЛЧ железнодорожники себе смогут обеспечить. Сейчас после перерыва у Локо крайне сложный календарь - Уфа, Краснодар, Зенит, ЦСКА, СКА + игры в ЛЕ. Вот если до зимнего перерыва Локомотиву удастся продержаться на 2 позиции да еще и с отрывом, то весной можно будет уже с Зенитом бороться за кубок.
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