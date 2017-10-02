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    Мещеряков: «Футболисты «Локомотива» получают удовольствие от игры»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ.

    «Команда набрала форму и ход, есть командный дух. Ребята почувствовали, что они могут играть в комбинационный футбол. Они сами получают удовольствие от игры.

    Сегодня и наша команда играла комбинационно, ну и понятно, что «Динамо» надо прибавлять. Уверен, соперник хотел добиться результата, но у них не получилось», — сказал функционер.

    «Локомотив» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Динамо» с десятью баллами находятся на 15-м месте.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.10.2017 00:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 октября 2017, 04:58

      Две игры действительно удались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 00:58

      И это стало заметно!!...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 октября 2017, 00:46

      Главное Палыча не трогайте и команде не расслабляться !

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