Мещеряков: «Футболисты «Локомотива» получают удовольствие от игры»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ.

«Команда набрала форму и ход, есть командный дух. Ребята почувствовали, что они могут играть в комбинационный футбол. Они сами получают удовольствие от игры.

Сегодня и наша команда играла комбинационно, ну и понятно, что «Динамо» надо прибавлять. Уверен, соперник хотел добиться результата, но у них не получилось», — сказал функционер.

«Локомотив» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Динамо» с десятью баллами находятся на 15-м месте.