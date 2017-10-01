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  • РФПЛ. Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

РФПЛ. Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

1 октября 2017, 20:53
61

Встреча 12-го тура чемпионата России «Анжи»«Зенит» завершилась со счетом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. За сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Леандро Паредес.

Команда Роберто Манчини набрала 28 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с девятью баллами остался на последнем месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Данченко, 20; 1:1 – Кокорин, 57; 2:1 – Кацаев, 59.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич (Кацаев, 46), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 84), Прудников (Дибиргаджиев, 72), Маркелов, Яковлев.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 80), Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 52), Дзюба, Кокорин, Полоз (Ригони, 62).

Предупреждения: Фибел, 13; Маркелов, 23; Данченко, 81 – Краневиттер, 37; Паредес, 90+5.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит
Комментарии (61)
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insider_retro
1506880577
Дааа… Валидольно!.. Игра шикарна!! Зенит с трудовым отскоком!.. Могло быть и хуже… Анжи рубился, как одержимый! Как они оказались внизу таблицы??!.. Их последние игры – это блеск и образец для подражания по самоотдаче!!.. Парень с фамилией Полуяхтов просто полубог в защите, выгребал всё и вся!..))
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Небесная
1506880578
фух. ОТСКОЧИЛИ
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turist82
1506880585
Отскочили голубые. А жаль... Анжи молодцы!
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Сармат Ростов
1506880624
Молодцы Анжи! Совсем немного не хватило до победы!
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4agaaa
1506880713
Потрясающий тур!!! Полный неожиданостей! Анжи благодарность за волю к победе! Кокорин сегодня опять лучший!
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makdim2906
1506881087
Отскочили позорники, зачем покупали столько аргентинцев, если все равно играть не умеют?!
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VVM1964
1506881690
КТО ТО В ПРОШЛОМ ГОДУ ВОНЯЛ НА ТЕМУ ЗАБИТОГО В ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ ГОЛА СПАРТАКОМ НА 5-ОЙ МИНУТЕ - ТИПА СУДЬЯ ДОБАВЛЯЛ , ПОКА СПАРТАК НЕ ПОБЕДИТ - ЧТО ТЕПЕРЬ ЭТИ ВОНЮЧКИ ПРОПОЮТ ? КСТАТИ ИМЕННО ПОСЛЕ ЭТОГО И ПОШЛА " ПРИТЧА " - " СПАРТАК СУДЬИ ТЯНУТ " - ПОЕХАЛИ ...
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Krossmen73
1506882125
Браво МАХАЧКАЛА!!!Парни молодцы,выкладывались на все 100%!Матч в очередной раз показал что в нашем чемпионате сюрпризов можно ожидать от любой команды.А Анжи это делает с завидной регулярностью.Вспомним тот же Спартак.Так что сегодняшняя ничья это уже закономерность.Зенит по ходу пьесы не настроился.Наверное думали что только одно название команды ввергнет махачкалинцев в состояние комы.Ан нет.Не вышло.Играть нужно Питер,играть!К русской части команды претензий по игре практически нет,Немного чудил с передачами Ерохин.Полоз не попал в струю.А Кокорин в этом сезоне красавец.Настрой у парня отменный.Аргентинцы же всё никак не поймут куда они попали и что необходимо играть,а не звездить.Только Паредес более-менее вкатился в команду .Остальные приглашённые ну никак не лучше чем те же наши "ростовчане".В общем у Манчини работы еще непочатый край.Потенциал у команды большой.Нужно время....С хорошей игрой всех!
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Приус
1506926732
Уважаемые редакторы, если прочитать в статье абзац ГОЛЫ, получится, Динамо выиграло 2-1. Тщательней надо.
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Сибирь за Спартак
1506930028
Наш Леандро - молодец, Без него бы нам п..дец!
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