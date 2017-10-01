РФПЛ. Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

Встреча 12-го тура чемпионата России «Анжи» – «Зенит» завершилась со счетом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. За сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Леандро Паредес.

Команда Роберто Манчини набрала 28 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с девятью баллами остался на последнем месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Данченко, 20; 1:1 – Кокорин, 57; 2:1 – Кацаев, 59.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич (Кацаев, 46), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 84), Прудников (Дибиргаджиев, 72), Маркелов, Яковлев.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 80), Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 52), Дзюба, Кокорин, Полоз (Ригони, 62).

Предупреждения: Фибел, 13; Маркелов, 23; Данченко, 81 – Краневиттер, 37; Паредес, 90+5.

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