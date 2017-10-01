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    РФПЛ. Гол Паредеса спас для «Зенита» ничью в матче против «Анжи»

    Встреча 12-го тура чемпионата России «Анжи»«Зенит» завершилась со счетом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. За сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Леандро Паредес.

    Команда Роберто Манчини набрала 28 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Махачкалинский клуб с девятью баллами остался на последнем месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Данченко, 20; 1:1 – Кокорин, 57; 2:1 – Кацаев, 59.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич (Кацаев, 46), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 84), Прудников (Дибиргаджиев, 72), Маркелов, Яковлев.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 80), Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 52), Дзюба, Кокорин, Полоз (Ригони, 62).

    Предупреждения: Фибел, 13; Маркелов, 23; Данченко, 81 – Краневиттер, 37; Паредес, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 20:53
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 октября 2017, 10:40

      Наш Леандро - молодец,
      Без него бы нам п..дец!

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 09:51

      Молодцы Анжи! Заслуживали большего.

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус 2 октября 2017, 09:45

      Уважаемые редакторы, если прочитать в статье абзац ГОЛЫ, получится, Динамо выиграло 2-1. Тщательней надо.

      10
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 2 октября 2017, 05:50

      Я не понимаю о каком отскоке идёт речь? Зенит по всем показателям был сильнее - от владения мячом до ударов по воротам и в створ! Да реализация у Анжи была лучше - 2 удара в створ, 2 гола. Но Зенит в конце мог ещё и выиграть, так что о каком отскоке все говорят??

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > SPbZenit12 2 октября 2017, 08:42

      Речь о том, что ОТСКОЧИЛИ, благодаря удачному рикошету, а играли не с Ливерпулем.

      12
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 октября 2017, 00:30

      Скучный заголовок какой-то. ((( Надо повеселее. Например. "Опытный Педарес попал в очко и "Зениту" вместо счета 301:2 несправедливо засчитали ничью". )

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 1 октября 2017, 23:08

      По любому кто то из москвичей мотивировал... не вижу логики
      Почему тогда анжи на дне... а каким нибудь слабым командам сливают... не понятно...

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 1 октября 2017, 22:25

      А вывод прост-чемпионат России очень интересное соревнование! Анжи,занимающая 16 место играет вничью с лидером,причём вполне заслуженно,разве это не вызывает восторг!

      3
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      Рейтинг: +4086

      raritet 1 октября 2017, 22:07

      Нужно сказать, разница в свежести сказаласьи второе- наверное для таких игр вместо Дзюбы нужен более скоростной игрок. Анжи , конечно, молодцы . Как и с Спартаком бились так и с Зенитом. Аргентинцы не готовы играть на таких полях .

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 1 октября 2017, 21:28

      Спартак догонит еще всех и перегонит

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 1 октября 2017, 21:27

      Манчини эту игру сам просрал выпустив тупого Дзюбу а на край опять отправил Кокорина,а Полоз и Ерохин как обычно играют через раз по настроению и еще был Нету теперь появился Мевля такой же бестолковый защитник

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Garrincha58 1 октября 2017, 23:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бестолковые защитники в спартаке... а точно, их там нет - ведь вместо защитника купили напа Педро Рошу

      -7
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