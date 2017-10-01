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  • «Зенит» – первый российский клуб, забивший в еврокубках 250 голов

«Зенит» – первый российский клуб, забивший в еврокубках 250 голов

1 октября 2017, 12:53
38

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» (3:1). Второй гол нападающего Александра Кокорина стал для петербургского клуба 250-м в рамках еврокубков.

Таким образом, сине-бело-голубые стали первой российской командой, преодолевшей рубеж в 250 голов в еврокубках. Кроме того, петербуржцы являются лидером по количеству побед в турнирах на международной арене (79) среди отечественных клубов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (38)
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grafff
1506852105
хоть бы написали кто дальше следует по этим показателям!
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Silver 76
1506852291
Это притом что Зенит в вышей лиге 1997 года. И до 2007 в топ клубов не входил. Давай Зеня впёрд к кубковым победам.!!!!!!!!
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DUMOH
1506852746
Не хочу никого обидеть,но я бы все же разделял голы в ЛЕ и ЛЧ...Все таки эти турниры сильно отличаются
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DUMOH
1506853520
А вот сейчас забил в Яндекс "Футбольные клубы России в еврокубках" и там есть табличка по всей статистике выступлений наших клубов в евротурнирах,велась до сезона 2014/15,и по ней у Спартака 378 забитых голов!!!Кто-то где-то как-то просчитался...Или они берут только российскую историю?Но это абсурд,то есть достижения советского периода аннулируются по их мнению??
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Павелий
1506858609
Ну и вброс... Как будто Спартак в 90-е не участвовал в Еврокубках. Позор автору статьи из "Спорт уик-энд".
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Snerg
1506859565
Точная таблица после окончания сезона 2014/2015



Клуб Сезоны И В Н П % О³ ЗМ ПМ РМ

«Спартак» Москва 38 248 110 53 85 44,4 378 327 51

«Динамо» Москва 22 111 49 28 34 44,1 149 135 14

ЦСКА Москва 21 128 52 29 47 40,6 174 158 16

«Торпедо» Москва 20 77 34 21 22 44,2 115 80 35

«Зенит» Санкт-Петербург 17 138 69 28 41 50,0 219 160 59

«Локомотив» Москва 16 106 42 21 43 39,6 143 134 9

«Рубин» Казань 8 66 30 19 17 45,5 89 57 32

«Алания» Владикавказ 6 18 4 5 9 22,2 17 34 -17

«Ротор» Волгоград 5 22 10 4 8 45,5 41 30 11

«Анжи» Махачкала 3 27 13 7 7 48,1 32 17 15

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Snerg
1506859623
Компания «Редакция газеты Спорт Уик-Энд» зарегистрирована в городе Санкт-Петербурге по адресу просп. Динамо, 44 и относится к категории Редакции газет и журналов. -------------------------------------------------- я думаю тут не надо обьяснять , почему искаженны факты)
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Anton-champion
1506859735
Зенит,вперёд!Единственная надежда на отличное выступление в европе
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slavа0508
1506869533
Да и по количеству побед за тож периуд У Спартака 110 у Зенита 69 ,,,в чём прикол такого нелепого вброса
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paracetamol
1506888307
Зенит везде первый!
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