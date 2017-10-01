«Зенит» – первый российский клуб, забивший в еврокубках 250 голов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» (3:1). Второй гол нападающего Александра Кокорина стал для петербургского клуба 250-м в рамках еврокубков.
Таким образом, сине-бело-голубые стали первой российской командой, преодолевшей рубеж в 250 голов в еврокубках. Кроме того, петербуржцы являются лидером по количеству побед в турнирах на международной арене (79) среди отечественных клубов.
Источник: «Спорт уик-энд»
Клуб Сезоны И В Н П % О³ ЗМ ПМ РМ
«Спартак» Москва 38 248 110 53 85 44,4 378 327 51
«Динамо» Москва 22 111 49 28 34 44,1 149 135 14
ЦСКА Москва 21 128 52 29 47 40,6 174 158 16
«Торпедо» Москва 20 77 34 21 22 44,2 115 80 35
«Зенит» Санкт-Петербург 17 138 69 28 41 50,0 219 160 59
«Локомотив» Москва 16 106 42 21 43 39,6 143 134 9
«Рубин» Казань 8 66 30 19 17 45,5 89 57 32
«Алания» Владикавказ 6 18 4 5 9 22,2 17 34 -17
«Ротор» Волгоград 5 22 10 4 8 45,5 41 30 11
«Анжи» Махачкала 3 27 13 7 7 48,1 32 17 15