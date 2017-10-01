«Зенит» – первый российский клуб, забивший в еврокубках 250 голов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» (3:1). Второй гол нападающего Александра Кокорина стал для петербургского клуба 250-м в рамках еврокубков.

Таким образом, сине-бело-голубые стали первой российской командой, преодолевшей рубеж в 250 голов в еврокубках. Кроме того, петербуржцы являются лидером по количеству побед в турнирах на международной арене (79) среди отечественных клубов.