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    Президент «Царьграда»: «Спартак» – это очень дорогая игрушка. Федун совершает подвиг»

    Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» и известный бизнесмен Константин Малофеев, являющийся болельщиком «Спартака», опроверг информацию о возможности покупки столичного клуба, ссылаясь на слишком большие затраты. По его словам, нынешний президент красно-белых Леонид Федун совершает подвиг, содержа команду.

    – Хотели ли вы, как человек не бедный, когда-нибудь приобрести «Спартак»?

    – Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как «Реал» или «Барселона», доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% – различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% – это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю.

    Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин – виноваты 90-е, виноваты 2000-е. То, что госкомпании дают безразмерные деньги, и теряется интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.

    – И все же, ходили слухи, что вы хотели приобрести «Спартак».

    – Я не могу комментировать эти переговоры. Но если бы они были – давайте пофантазируем – то те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, с которым у нас совместная ложа, поэтому, наверное, нас и объединяли), должны взять на себя расходы. А они очень большие, и это все время минус. Поэтому я считаю то, что делал Федун, подвигом.

    Источник: YouTube

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    26.09.2017 10:45
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 14:17

      Насчёт игрушки - это оговорка по Фрейду. ФУТБОЛ - это серьёзный СОЦИАЛЬНЫЙ проект для ЛЮДЕЙ! Не получается выстроить рентабельность 300%, как в банке, продай менее жадному. И ВОПРОС к вам господа: деньги точно из личного кармана?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 сентября 2017, 14:15

      "-Это очень дорогая игрушка". Нельзя в принципе : ни к Спартаку,ни к какому либо другому клубу и никогда к футболу- относиться как к игрушке. Игрушка может быть у вас в штанах- господин хороший и вы ей возможно думаете, отсюда и все беды...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 12:40

      Он прав. Все шайка зажралась, сель Федуну на шею и еще погоняет - давай, давай больше. А в результате - один позор. Вот и сегодня чего от свиней ждать? Только свинства!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > prezent2017 26 сентября 2017, 14:02

      у Лукойла бабла не меньше чем у Газпрома так что никакого подвига там нет и нету можно подумать Федун своим горбом заработал и тут же их спустил на Спартиак свои кровные тратит Галицкий ,а больше никто

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Garrincha58 26 сентября 2017, 16:11

      ну Лукойл выделяет деньги только по контракту титульного спонсора, Аликперов летом это озвучивал. А Федун тратит свои, горбом или не горбом заработанные - не важно. А свои всегда труднее тратить чем корпоративные ))

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 сентября 2017, 12:13

      Грустно и печально за Спартак!
      Возможности одни, а уровень игры не соответствует затратам Леонида Федуна и отдаче игроков!
      Прикиньте???
      В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону??? Правильно.
      Аленичев и его тренерский штаб!
      В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону??? Правильно.
      Каррера и его тренерский штаб!
      Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
      В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
      А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, при продолжающемся прежнем скандальном судействе, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры и Спартака!
      Каррера не умеет готовить команду к сезону!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Popularov 26 сентября 2017, 12:51

      в прошлом сезоне вылет от аека в этом сезоне победа в суперкубке

      1
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > кузнецов артем 26 сентября 2017, 14:04

      победа в Суперкубке с помощью судейства

      -3
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      Рейтинг: +18

      Сражатикус 26 сентября 2017, 12:04

      Игрушка)

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 26 сентября 2017, 11:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В заслугу Федуну ставят то сколько он потратил на Спартак и бедняжка все в минусе) А сколько лет Федун держал возле себя этого проходимца Карпина? Тут не только в минусе, тут в кратном минусе будешь! Спартак вполне может быть рентабельным клубом если у владельца будет с мозгами все в порядке!!

      -11
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Пестрый 26 сентября 2017, 11:46

      При Карпине Спартак вполне себе прилично играл. Валера - наш человек, свой, красно-белый. Так что нечего на него гнать. Сам ты проходимец!

      8
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Пестрый 26 сентября 2017, 15:27

      Потому мы не пёстрые, а красно-белые,
      Не всегда как хотелось умелые,
      Смелые.
      Не дебелые.
      Медаль на шею - не всей жизни мечта.
      Спартак - это сама жизнь, правда ещё та...
      Рогом упрусь,
      Не разведусь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Пестрый 26 сентября 2017, 17:16

      Если бы у Федуна было что-то не в порядке с мозгами, он бы сейчас не был бы тем, кто он есть, а сидел бы и через соцсети обсерал всех.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 26 сентября 2017, 11:18

      Да бросьте... Бизнес и эмоции - вещи несовместимые: Федун не идиот, если бы владение "Спартаком" было ему явно невыгодно даже на перспективу - давно бы продал его. Какой подвиг? На таком уровне х@#нёй не страдают.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 26 сентября 2017, 11:12

      Может ему за этот подвиг героя России дать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > спартач-тверь 26 сентября 2017, 14:05

      орден сутулого

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 сентября 2017, 11:08

      вот в том то и дело, что "игрушка"
      все гонят на Федуна, а ведь реально - кто еще сможет вваливать столько бабла?
      просто Федуну надо изгнать всех нахлебников, а привлечь грамотных менеджеров

      4
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > klifS 26 сентября 2017, 12:47

      Вот и вопрос. Почему Каррера не дал играть молодежи в конце прошлого сезона когда все ясно уже было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > klifS 26 сентября 2017, 12:49

      ну тут все же стоит учитывать финансовую пропасть между Федуном и газпромом. При всем желании вряд ли когда Федун даст 100 лямов на 2-х игроков. Да и в этом сезоне зеня закупился почти на 80 лямов. А на Халке и Витселе по-моему даже свое не отбили

      -3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > klifS 26 сентября 2017, 12:50

      Во-во! Их и сейчас не выпускают! Хотя огромные проблемы в линии атаки из за травм. Совершенно непонятна тупая вера в Мельгарехо, уставшего Самедова и потерянного Попова! С таким составом далеко не уедешь...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > klifS 26 сентября 2017, 13:03

      Мне почему то думается, что если бы не раздували тренерский штаб и работали бы прошлым составом было бы по другому.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > klifS 26 сентября 2017, 14:02

      ну может и так, мне на них пох..)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > piligrim1986 26 сентября 2017, 14:06

      пистопол если не рубишь не сотрясай воздух

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Garrincha58 26 сентября 2017, 14:54

      ну забыл же главного пистопола спросить - тебя. сам завали

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > klifS 26 сентября 2017, 14:57

      А меня больше бесит, что Каррера его покрывает. Мог бы сказать проведем анализ решим вопрос. Так он утверждает, что все норм.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > klifS 26 сентября 2017, 14:58

      Это ведь не просто травмы, а кресты. после таких не все и заиграть могут.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > piligrim1986 26 сентября 2017, 16:00

      ну справедливости ради они продали и Халка и Витцеля почти за те же деньги что и купили. Но да, у нас нет столько денег разом, есть все же пресловутый фейрплей который мы не хотим обходить и пытаемся жить в таких условиях.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > ramos6548 26 сентября 2017, 16:48

      и я о том же, просто последняя кампания была провалена. Валера хотя бы в каждое трансферное окно пару каких-нибудь кариок привозил))))))

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > klifS 26 сентября 2017, 22:06

      Витсель купили за сколько, за 20 лямов, а продали? да и чужие деньги тратить легче , чем свои!!!у нас 2 команды частные Спартак и Краснодар, остальные на шее государства

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