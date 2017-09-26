Президент «Царьграда»: «Спартак» – это очень дорогая игрушка. Федун совершает подвиг»

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» и известный бизнесмен Константин Малофеев, являющийся болельщиком «Спартака», опроверг информацию о возможности покупки столичного клуба, ссылаясь на слишком большие затраты. По его словам, нынешний президент красно-белых Леонид Федун совершает подвиг, содержа команду.

– Хотели ли вы, как человек не бедный, когда-нибудь приобрести «Спартак»?

– Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как «Реал» или «Барселона», доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% – различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% – это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю.

Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин – виноваты 90-е, виноваты 2000-е. То, что госкомпании дают безразмерные деньги, и теряется интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.

– И все же, ходили слухи, что вы хотели приобрести «Спартак».

– Я не могу комментировать эти переговоры. Но если бы они были – давайте пофантазируем – то те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, с которым у нас совместная ложа, поэтому, наверное, нас и объединяли), должны взять на себя расходы. А они очень большие, и это все время минус. Поэтому я считаю то, что делал Федун, подвигом.