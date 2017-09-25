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    Черчесов – о невызове Дзюбы в сборную России: «Не в фамилиях дело; вызвали тех, кого сейчас хотели»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение не привлекать к участию в товарищеских матчах с Южной Кореей и Ираном нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. По словам специалиста, тренерский штаб вызвал тех футболистов в национальную команду, которых на данный момент посчитал нужным.

    «Я уже говорил об этом раньше. Мы смотрим, что нам нужно. Кубок конфедераций прошел, европейский футбол движется в определенных направлениях: нужен ли нам большой, фактурный нападающий или нет? И даже не в фамилиях дело. Вызвали тех, кого сейчас хотели.

    Комбаров отсутствует из-за травмы? На сегодняшний день – не по травме. Вообще футболисты это уже спокойно воспринимают. Если мы что-то делаем, за этим есть логика. Если она не читается, я лично звоню и развеиваю заблуждения.

    Использовать Заболотного в качестве большого нападающего? Он, может, не фактурный, но очень подвижный. Скорость, мобильность – то, что сейчас имеет значение. Но, опять же, не надо предвосхищать события», – сказал Черчесов.

    Россияне примут южнокорейцев в Москве 7 октября. С Ираном подопечные Черчесова встретятся 10 октября в Казани.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2017 16:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +839

      Князев 30 сентября 2017, 15:08

      Никакой логики в действиях Черчесова нет, Загубит всю сборную. Гнать его из сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 29 сентября 2017, 16:55

      Пусть сначала усы сбреет дурик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 сентября 2017, 21:20

      Дзюба сам" опустил" свой уровень игры,сейчас "пыхтит" старается, хочет вернуться в сборную.Черчесов держит паузу по Дзюбе. И радует что тренерский штаб разглядели игру Комбарова ,ведь он давно не игрок сборной

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 сентября 2017, 19:48

      Бедный Дзюба. Он так старался, даже уже гол забил в этом сезоне. Затюкали капризную звезду, только зарплата и радует.

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 17:33

      Когда лысого дубаря из сборной вытурят?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > paracetamol 25 сентября 2017, 20:28

      После ЧМ-2018. До него только товарищеские матчи остались, а за поражения в товарняках (какими бы они не были, если вообще будут) не увольняют.

      0
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      Рейтинг: +52

      Allanon 25 сентября 2017, 17:21

      На Дзюбе свет клином сошелся? Почему про него все говорят, как будто он топ игрок, а его в сборную не позвали.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 25 сентября 2017, 16:44

      Да кто бы не играл, результат один и тот же. Лучше бы сидели на своей базе, и спокойно готовились к играм в своём чемпионате.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2017, 16:39

      опять опыты и эксперименты и так бесконечно и без полезно . Пора уже с составом определятся времени то ничего осталось

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Полная Канистра 25 сентября 2017, 17:18

      проблема больше не в опытах и экспериментах, а в уровне "материала" над которыми он проводится.
      Вон, немцы уже показали пример, собрали экспериментальную молодую сборную и КК ей выиграли, хотя там Чилийцы не с шуточками приехали.
      А у нас резерв собрали, ну да по глумились над никакущим Динамо, что толку то.
      Уровень игроков как был посредственный, так и остался. Конечно если их запереть вместе на пол года с Бердыевым, то они командно значительно прибавят, но это же не реально.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Полная Канистра 25 сентября 2017, 17:48

      да звиздец через неделю гости приедут,а у нас в квартире не убрано...

      1
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      Рейтинг: +86

      cent58 > Полная Канистра 28 сентября 2017, 18:12

      Стасик давно понял ,что " кина не будет " ! - вот и дуркует с умным видом , в ожидании получения своего немалого гонорара , и -привет Австрия любимая .

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 25 сентября 2017, 16:31

      где состав выбранный?

      0
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