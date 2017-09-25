Черчесов – о невызове Дзюбы в сборную России: «Не в фамилиях дело; вызвали тех, кого сейчас хотели»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение не привлекать к участию в товарищеских матчах с Южной Кореей и Ираном нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. По словам специалиста, тренерский штаб вызвал тех футболистов в национальную команду, которых на данный момент посчитал нужным.

«Я уже говорил об этом раньше. Мы смотрим, что нам нужно. Кубок конфедераций прошел, европейский футбол движется в определенных направлениях: нужен ли нам большой, фактурный нападающий или нет? И даже не в фамилиях дело. Вызвали тех, кого сейчас хотели.

Комбаров отсутствует из-за травмы? На сегодняшний день – не по травме. Вообще футболисты это уже спокойно воспринимают. Если мы что-то делаем, за этим есть логика. Если она не читается, я лично звоню и развеиваю заблуждения.

Использовать Заболотного в качестве большого нападающего? Он, может, не фактурный, но очень подвижный. Скорость, мобильность – то, что сейчас имеет значение. Но, опять же, не надо предвосхищать события», – сказал Черчесов.

Россияне примут южнокорейцев в Москве 7 октября. С Ираном подопечные Черчесова встретятся 10 октября в Казани.