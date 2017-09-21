Диего Коста перешел в «Атлетико». «Локомотив» и «Зенит» вылетели из Кубка России. Дайджест событий дня

Защитник «Атлетика» вторично победил рак

Футболист «Атлетика» Ерай Альварес, выступающий в клубе на позиции центрального защитника, успешно прошел курс лечения от опухоли. 22-летний игрок во второй раз смог избавиться от рака яичек. На официальном сайте клуба уже появилось сообщение о том, что Альварес в ближайшее время приступит к тренировкам.

Моуринью призывает задуматься об отмене Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что английский футбол переполнен турнирами высокого уровня, которые мешают подготовке командам к участию в еврокубках.

«Вполне возможно, что английский футбол может стать лучше без Кубка лиги. В этом случае у клубов будет больше сил на еврокубки. Но вообще любой турнир важен для «Манчестер Юнайтед», что понимают наши футболисты. Мы должны уважать этот турнир и соперников», – заявил Моуринью после матча 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» – «Бертон» (4:1).

УЕФА утвердил формат Лиги наций

Новый турнир под названием Лига наций призван заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами. Участвовать будут все 55 европейских сборных, которые распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

Полностью о формате можно прочесть тут.

Коста продолжит карьеру в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» объявил о грядущем переходе форварда «Челси» Диего Косты. Оба клуба уже согласовали условия трансфера. В ближайшее время Коста пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «матрасниками». Играть за клуб он сможет лишь с января 2018 года. Ранее предполагалось, что «Атлетико» заплатит за футболиста 60 миллионов евро.

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Бензему теперь продадут только за миллиард

Форвард «Реала» Карим Бензема подписал с клубом новый контракт, теперь сроком до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение было рассчитано на срок до конца лета 2019 года. Сообщается также, что отступные в новом контракте футболиста будут составлять 1 миллиард евро. Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. На его счету 182 гола и 104 результативные передачи в 371 матче.

Капитана «Шахтера» подозревают в употреблении допинга

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна может быть уличен в применении допинга. Ранее об этом заявляли украинские СМИ, теперь информацию подтвердило хорватское издание Jutarnji List. Предполагается, что одна из допинг-проб 35-летнего футболиста, которую он сдавал на украинском контроле, дала положительный результат. Контракт Срны с «Шахтером» рассчитан до конца сезона-2017/18. На счету хорвата более пятисот матчей за донецкий клуб во всех турнирах.

Клубы РФПЛ продолжают вылетать из Кубка России

На этот раз жертвой команды ФНЛ пал грозненский «Ахмат», получивший целых три безответных мяча в гостевой игре 1/16 финала Кубка России от «Енисея». Кроме того, аутсайдер ФНЛ «Олимпиец» обыграл в серии пенальти «Уфу» – 4:1 (основное и дополнительное время – 1:1). Главная же неожиданность – вылет действующего победителя турнира – московского «Локомотива», который в овертайме уступил 2:3 «Крыльям Советов».

В одном ряду с этим и исход петербургского дерби, в котором «Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 2:3, так что Роберто Манчини не удастся выиграть Кубок в первом же своем сезоне. Зато «Амкар» крупно переиграл в гостях «Факел» (4:0), а «СКА-Хабаровск» сумел выиграть у «Арарата» (2:1).

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Обращение к Дзюбе записала девочка, которую футболист дернул за косичку

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ролик, где Артем Дзюба в подтрибунном помещении перед матчем с «Уфой» дернул впереди стоящую девочку за хвостик. Ей оказалась шестилетняя Элина Николаева, которая решила записать милое и трогательное видеообращение к футболисту. «Ай-яй-яй, Артем». А вышло классно:

Фото: globallookpress.com