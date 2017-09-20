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    Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!


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    Голосов: 17
    20.09.2017 14:00
    Мы думали, что быть круче уже не может. Оказывается – может.

    После ухода Неймара «Барсе» прогнозировали крах, забывая о том, что в ее составе есть Лионель Месси. В итоге к концу сентября у каталонцев мощнейшая статистика в Примере: пять побед из пяти при разнице мячей 17:2. Лео забивал в каждой игре, когда выходил на поле, причем только один раз – менее двух мячей. Особенно сильно от ударов Месси пострадали «Эспаньол» и «Эйбар»: в ворота первых лучший форвард «Барсы» отгрузил три, в ворота вторых – четыре.

    Кроме того, Лео установил несколько личных достижений. Например, теперь он лучший бомбардир в истории каталонского дерби (16 мячей). А еще Месси наконец-то забил Джанлуиджи Буффону, который не пропускал на протяжении трех схваток с каталонской звездой. Единственным вратарем, не пропустившим от Месси в четырех матчах, остается Сергей Рыжиков.

    Еще одна статистическая подробность: Месси расположился на втором месте по количеству хет-триков в Примере (их у него 28). Первую строчку удерживает Криштиану Роналду (32 хет-трика), и кто победит в этом заочном споре, сказать трудно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 22 сентября 2017, 03:54

      на золотой мяч идет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -5

      Azazel79 21 сентября 2017, 20:07

      молодца. так держать

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 сентября 2017, 08:44

      Высер какой-то, а не статья, похоже пора завязывать с этим сайтом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 сентября 2017, 05:59

      Формулировка голосования в конце статьи убила))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 21 сентября 2017, 03:42

      гений однозначно!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 сентября 2017, 03:41

      Бессмысленная статья. Месси уже всем все доказал. Он футбольный гений. И рассматривать его достижения "под микроскопом" нет никакого резона. Никакого микроскопа не хватит. Лучше статистический анализ Реал - Бетис сделайте. Думаю, будет весело. Можно, для пущей радости, параллели с Ливерпулем провести. 1 в 1 копия. А вы знали, что после матча было заведено уголовное дело на всех игроков группы атаки Реала? Они нанесли 100500 ударов, как результат, все голуби над Сантьяго Бернабеу были убиты или пропали без вести. Особо тяжкие статьи инкриминируют Роналду. От его ударов over100000000 голубей скончались на месте. И многие по пути в реанимацию. Адан назвал свое пребывание в рамке ворот: "Чудо на Бернабеу", так как ни один из ударов так и не оказался для него смертельным. Следствие продолжается.

      2
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      ...
      Рейтинг: -5

      Azazel79 > Ronaldinho R10 23 сентября 2017, 19:41

      полный криминал

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 20 сентября 2017, 20:38

      Уход Неймара пошел на пользу Месси. Если так и продолжит, статистика в конце сезона будет феноменальная....

      3
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      Рейтинг: -5

      Azazel79 > rasim05 23 сентября 2017, 19:41

      ет точно

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 20 сентября 2017, 18:06

      Некоторые умники (типа Орлова) сравнивают его с Кокориным

      3
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      Рейтинг: +751

      justozavr 20 сентября 2017, 16:30

      должен быть третий пункт "дергаю девчонок за хвостики"

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 сентября 2017, 16:29

      Месси Мастер!!.. И это не вопрос тренированности и психологической готовности !... Это футбольный гений!!... И это образец для подражания для многих!!!...))

      2
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      Рейтинг: +213

      КонтриК > insider_retro 20 сентября 2017, 17:20

      сам себе противоречишь! Сказал что это просто гений, т.е. рожденный таким хорошим футболистом, а тут же пишешь - пример для подражания. Или ты имеешь ввиду людей, которые хотят клипануть ребенка? тогда не месси а его родители пример для подражания как сделать гения. Короче чушь собачья получается. А если быть честным, пример для подражания - Ибрагимович, истинный трудяга на поле.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > КонтриК 20 сентября 2017, 17:25

      Для начала - "Гений — это высшая степень проявления таланта, ума человека, его способность достичь в какой-либо сфере совершенно удивительных и уникальных результатов". А не рождённый и т.п. А трудяга, по моему, Нголо Канте из Челси!!...)

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