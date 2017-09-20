Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

После ухода Неймара «Барсе» прогнозировали крах, забывая о том, что в ее составе есть Лионель Месси. В итоге к концу сентября у каталонцев мощнейшая статистика в Примере: пять побед из пяти при разнице мячей 17:2. Лео забивал в каждой игре, когда выходил на поле, причем только один раз – менее двух мячей. Особенно сильно от ударов Месси пострадали «Эспаньол» и «Эйбар»: в ворота первых лучший форвард «Барсы» отгрузил три, в ворота вторых – четыре.

Кроме того, Лео установил несколько личных достижений. Например, теперь он лучший бомбардир в истории каталонского дерби (16 мячей). А еще Месси наконец-то забил Джанлуиджи Буффону, который не пропускал на протяжении трех схваток с каталонской звездой. Единственным вратарем, не пропустившим от Месси в четырех матчах, остается Сергей Рыжиков.

Еще одна статистическая подробность: Месси расположился на втором месте по количеству хет-триков в Примере (их у него 28). Первую строчку удерживает Криштиану Роналду (32 хет-трика), и кто победит в этом заочном споре, сказать трудно.

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