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  • Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

После ухода Неймара «Барсе» прогнозировали крах, забывая о том, что в ее составе есть Лионель Месси. В итоге к концу сентября у каталонцев мощнейшая статистика в Примере: пять побед из пяти при разнице мячей 17:2. Лео забивал в каждой игре, когда выходил на поле, причем только один раз – менее двух мячей. Особенно сильно от ударов Месси пострадали «Эспаньол» и «Эйбар»: в ворота первых лучший форвард «Барсы» отгрузил три, в ворота вторых – четыре.

Кроме того, Лео установил несколько личных достижений. Например, теперь он лучший бомбардир в истории каталонского дерби (16 мячей). А еще Месси наконец-то забил Джанлуиджи Буффону, который не пропускал на протяжении трех схваток с каталонской звездой. Единственным вратарем, не пропустившим от Месси в четырех матчах, остается Сергей Рыжиков.

Еще одна статистическая подробность: Месси расположился на втором месте по количеству хет-триков в Примере (их у него 28). Первую строчку удерживает Криштиану Роналду (32 хет-трика), и кто победит в этом заочном споре, сказать трудно.

[poll id=1406]

Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель
Комментарии (22)
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NeoNaTe
1505906663
сейчас глоры роналду набегут и скажут что все бред :/
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Novograd
1505906849
я конечно даже во сне не играю как меси но блевать хочется от етого маразма
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Matu
1505911172
Месси – инопланетянин...
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insider_retro
1505914162
Месси Мастер!!.. И это не вопрос тренированности и психологической готовности !... Это футбольный гений!!... И это образец для подражания для многих!!!...))
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justozavr
1505914240
должен быть третий пункт "дергаю девчонок за хвостики"
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Федорыч-НН
1505919973
Некоторые умники (типа Орлова) сравнивают его с Кокориным
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rasim05
1505929112
Уход Неймара пошел на пользу Месси. Если так и продолжит, статистика в конце сезона будет феноменальная....
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Ronaldinho R10
1505954469
Бессмысленная статья. Месси уже всем все доказал. Он футбольный гений. И рассматривать его достижения "под микроскопом" нет никакого резона. Никакого микроскопа не хватит. Лучше статистический анализ Реал - Бетис сделайте. Думаю, будет весело. Можно, для пущей радости, параллели с Ливерпулем провести. 1 в 1 копия. А вы знали, что после матча было заведено уголовное дело на всех игроков группы атаки Реала? Они нанесли 100500 ударов, как результат, все голуби над Сантьяго Бернабеу были убиты или пропали без вести. Особо тяжкие статьи инкриминируют Роналду. От его ударов over100000000 голубей скончались на месте. И многие по пути в реанимацию. Адан назвал свое пребывание в рамке ворот: "Чудо на Бернабеу", так как ни один из ударов так и не оказался для него смертельным. Следствие продолжается.
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qw3rty33
1505954530
гений однозначно!!!
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АртурZaСМ
1505962771
Формулировка голосования в конце статьи убила))))
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