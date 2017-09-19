Перед матчем с «Уфой» Дзюба дернул девочку за хвостик, свалив вину на стоящего рядом мальчика

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подшутил над девочкой в подтрибунном помещении перед выходом на поле в матче 10-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:0).

Футболистов как обычно сопровождали дети. 29-летний футболист дернул впереди стоящую девочку за хвостик, подставив тем самым мальчика, который находился сразу позади нее. Когда девочка обернулась, мальчик стал указывать на Дзюбу, однако девочка ему не поверила.