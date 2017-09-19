Перед матчем с «Уфой» Дзюба дернул девочку за хвостик, свалив вину на стоящего рядом мальчика

Сколько желчи от людей, вроде не винная шутка, а говна то льют.... печально это
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подшутил над девочкой в подтрибунном помещении перед выходом на поле в матче 10-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:0).
Футболистов как обычно сопровождали дети. 29-летний футболист дернул впереди стоящую девочку за хвостик, подставив тем самым мальчика, который находился сразу позади нее. Когда девочка обернулась, мальчик стал указывать на Дзюбу, однако девочка ему не поверила.
Главное видео дня pic.twitter.com/30v2GaXx8B— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 сентября 2017 г.