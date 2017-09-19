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    Перед матчем с «Уфой» Дзюба дернул девочку за хвостик, свалив вину на стоящего рядом мальчика

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подшутил над девочкой в подтрибунном помещении перед выходом на поле в матче 10-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:0).

    Футболистов как обычно сопровождали дети. 29-летний футболист дернул впереди стоящую девочку за хвостик, подставив тем самым мальчика, который находился сразу позади нее. Когда девочка обернулась, мальчик стал указывать на Дзюбу, однако девочка ему не поверила.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.09.2017 14:56
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 19 сентября 2017, 19:40

      Сколько желчи от людей, вроде не винная шутка, а говна то льют.... печально это

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > DePisuares 20 сентября 2017, 10:15

      Такой он вот человек... Был бы хорошим челом, ни чего не сказали бы...

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 сентября 2017, 18:52

      Милая шутка.., а Кокорин где?..

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Bivaliy67 20 сентября 2017, 00:44

      Минус от Кокорина?)
      Прости, не заметил...))

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 19 сентября 2017, 18:43

      Девчушка, когда видео посмотрит, год будет счастливая ходить.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 сентября 2017, 18:26

      Выгонят из зенита, пойдет в цирк работать, клоуном...

      1
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      Рейтинг: +243

      veksill 19 сентября 2017, 17:45

      Не такая уж и новость. Обычная весёлая шутка.

      6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 сентября 2017, 17:38

      Ну теперь девочка знает...

      0
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      Рейтинг: +213

      Масоха 19 сентября 2017, 17:01

      Жук.Я так же люблю подставлять других.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 19 сентября 2017, 16:59

      удивил другой мальчик, "а кокорин где", он стоит ржет рядом))))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 сентября 2017, 16:40

      Еще забавно когда мелкий стоя рядом с Кокориным, спрашивает, "а Кокорин где?" ))))
      Что там за детей подбирают, стыдоба то какая )))

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > FanatSerj 19 сентября 2017, 17:51

      Он в запасе просто.

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      Рейтинг: +157

      Ali77 19 сентября 2017, 16:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В стиле Дзюбы - делать самому, а валить на другого)))

      -4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Ali77 19 сентября 2017, 18:54

      Ага, обычно сам голы забивает, а валит на Кокорина!

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