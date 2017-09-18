Федун: «Все плохое со «Спартаком», к сожалению, случилось. Надо бороться и больше пахать на тренировках»

Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что во всех бедах команды в нынешнем сезоне есть доля несчастного случая. Руководитель подчеркнул, что, несмотря ни на что, красно-белым нужно бороться, усиленно тренироваться и сражаться до конца в каждом матче.

– Вы планируете поговорить с командой, чтобы дать четкий ориентир по Каррере?

– Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с «Марибором».

– То есть главное – команда управляема, и управляема именно главным тренером?

– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

– Продлите контракт с Глушаковым?

– Это внутренняя жизнь клуба, которую не комментирую. Вопрос к Сергею Родионову и Наилю Измайлову.

После 10-ти туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав всего 13 очков. В пяти матчах красно-белые не сумели добиться победы, ведя в счете (два поражения и три ничьих).