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    Федун: «Все плохое со «Спартаком», к сожалению, случилось. Надо бороться и больше пахать на тренировках»

    Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что во всех бедах команды в нынешнем сезоне есть доля несчастного случая. Руководитель подчеркнул, что, несмотря ни на что, красно-белым нужно бороться, усиленно тренироваться и сражаться до конца в каждом матче.

    – Вы планируете поговорить с командой, чтобы дать четкий ориентир по Каррере?

    – Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с «Марибором».

    – То есть главное – команда управляема, и управляема именно главным тренером?

    – То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

    – Продлите контракт с Глушаковым?

    – Это внутренняя жизнь клуба, которую не комментирую. Вопрос к Сергею Родионову и Наилю Измайлову.

    После 10-ти туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав всего 13 очков. В пяти матчах красно-белые не сумели добиться победы, ведя в счете (два поражения и три ничьих).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 15:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 18 сентября 2017, 21:39

      Пахать в каждой игре надо, помимо тренеровок. И гони ты этих: заслуженного Радионова и пизд....ла Измайлова. На одном Каррере не выехать, да и тренер по физподготовке провалился в межсезонье.

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 18 сентября 2017, 19:52

      А по мне, так все правильно сказал.
      Работайте, и результат не заставит себя ждать.
      К тому же есть ведь определённая доля невезения в матчах.

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      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 18 сентября 2017, 18:43

      ФЕДУН- ПЕРДУН!!!

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      Рейтинг: +8021

      nik55 18 сентября 2017, 17:44

      Федун---а мутит капитан и вывод напрашивается

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 18 сентября 2017, 16:49

      Пахать - это под озимые, что ли?
      А может в футбол поиграть на поле?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 сентября 2017, 16:41

      Это Заболотный ещё не начинал забивать... Так что одним этим голом не закончится. Ну если, конечно, сам Спартак не надумает его купить )

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2017, 15:54

      сейчас побухтят все друг на друга-мол виноваты да,дальше сыграют пару матче из последних сил и опять на дно.Мне честно плевать на Спартак в чемпионате,мне не плевать на еврокубки где Краснодары и прочие не набирают очки по которым мы вскоре будем одну команду в ЛЧ с третьего раунда пускать.

      4
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > 3a zenit 18 сентября 2017, 15:57

      Краснодар со спамом - два сапога - пара. В прошлом году спам в квалификации слил, в этом - Краснодар.

      -2
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak > 3a zenit 18 сентября 2017, 17:59

      Краснодар всегда в Европе хорошо набирал России баллы...Но почемуто одна команда да вылетает в квалификации...каждый лять год кто нить да обосрется

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 сентября 2017, 15:51

      Каждому по лопате. Пущай пашут. Больше пользы будет.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 сентября 2017, 15:46

      Эти больше пахать на тренировках не будут, они же шампиньоны!

      -1
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