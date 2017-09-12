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    Шевченко готов встретиться с Суркисом после критики в свой адрес

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выслушал критику в свой адрес со стороны президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса. Напомним, что владелец клуба предъявил претензии относительно невыхода игроков своей команды Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша в составе национальной команды на отборочный матч чемпионата мира-2018 со сборной Исландии (0:2).

    «Я с большим уважением отношусь ко всем футболистам национальной команды. У меня нет предпочтений по клубным принципам, ребята приезжают играть за свою страну. Мы – одно целое, единая команда. В футболе всегда кто-то выходит на поле, а кто-то остается на скамейке запасных. Нельзя всем гарантировать участие в поединках, и все это прекрасно понимают.

    Я рассчитываю на каждого игрока, которого вызываю. У нас полное взаимопонимание с ребятами, за что я им всем очень благодарен. В среду буду в Харькове на матче «Шахтера» в Лиге чемпионов, а на следующий день – в Киеве на игре «Динамо» в Лиге Европы. С удовольствием встречусь с Игорем Суркисом и поговорю с ним об этом», – заявил Шевченко в интервью «Команде №1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9028

      Novograd 14 сентября 2017, 11:40

      Андрюха перее... его разок другой с левой)

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