Суркис: «Зачем вызывать футболистов «Динамо» в сборную Украины, если они там не играют?»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис резко отреагировал на тот факт, что игроки его команды не выходят на матчи национальной сборной Украины, а сидят в запасе. Он пообещал, что если это будет продолжать, то клуб будет вынужден принимать меры.

«Не понимаю, зачем вызывать наших футболистов в сборную Украины, если они там не играют. Те же Сидорчук, Гармаш – лучшие исполнители на Украине. А Цыганков и Шепелев могли помочь молодежной сборной. Если их вызывают для количества, то в следующий раз мы будем на это реагировать более жестко.

Поймите, я вкладываю деньги в футбол, а в сборной сидят умники (я не имею в виду Андрея Шевченко), которые советуют, кого ставить, а кого – нет. Те же Гармаш и Сидорчук летели шесть с половиной часов в Исландию не для того, чтобы их не выпустили, когда команда проигрывала. Неужели они хуже тех, кто играл? Гарантирую, что они по мастерству и бойцовским качествам, желанию сражаться за Родину, сильнее тех, кто вышел на футбольное поле. Да, эйфория после матча с Турцией не прошла, но для этого есть тренерский штаб, который должен разобрать матч и понимать, что не нужно дергать футболистов, которые имеют достаточно игровой практики и находятся на ведущих ролях в таком клубе, как «Динамо». Думаю, игровое время им можно было найти.

Говорят, что проблематично в сборной играют исполнители, которые в клубах не имеют игровой практики, а разве Зинченко ее имеет? Нужно же толково подходить к этому вопросу. Я бы хотел переговорить с Шевченко по этому поводу. Если игроки не нужны – не надо. Такие исполнители с опытом, как Гармаш, Сидорчук, вернулись психологически надломленными, поскольку чувствуют, что могли помочь сборной. Уверен, они отдали бы все силы – тем более что играли через два дня на третий и необходима была ротация. Не хочу никого критиковать, в том числе футболистов, которые играли, но мы все отвечаем за результат сборной, а не только тренерский штаб и ФФУ», – заявил Суркис.