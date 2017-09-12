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    Бубнов: «Игроки «Спартака» обиделись на прессу? На обиженных воду возят»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, согласно которой футболисты «Спартака» обиделись на представителей СМИ.

    После матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0) глава пресс-службы московского клуба Леонид Трахтенберг заявил, что игроки недовольны критикой в адрес команды со стороны журналистов.

    «Если регламент не обязывает общаться с прессой, то какое может быть наказание. Трахтенберг сказал, что они обиделись на прессу? Тогда на обиженных воду возят... Если Трахтенберг сказал, что у него будет серьезный разговор с футболистами «Спартака», значит они не правы», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    12.09.2017 00:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 12 сентября 2017, 13:40

      На обиженных - кладут...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Федорыч-НН 12 сентября 2017, 19:03

      ЛОЖУТ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > sochi-2013 12 сентября 2017, 20:38

      Или возлагают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2017, 07:44

      Что Бубен,что Трахтенберг-ну лает собака и лает,а караван все идет и идет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 05:55

      Так ты по жизни водовоз.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 сентября 2017, 02:15

      Несет волка!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 сентября 2017, 00:32

      А на таких знатоков как ты кое что ложат!

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