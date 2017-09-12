Бубнов: «Игроки «Спартака» обиделись на прессу? На обиженных воду возят»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, согласно которой футболисты «Спартака» обиделись на представителей СМИ.

После матча 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0) глава пресс-службы московского клуба Леонид Трахтенберг заявил, что игроки недовольны критикой в адрес команды со стороны журналистов.

«Если регламент не обязывает общаться с прессой, то какое может быть наказание. Трахтенберг сказал, что они обиделись на прессу? Тогда на обиженных воду возят... Если Трахтенберг сказал, что у него будет серьезный разговор с футболистами «Спартака», значит они не правы», – сказал Бубнов.