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    Будогосский обратится к Мутко по поводу установки камер на линиях ворот

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал участившиеся случаи неправомерных голов в РФПЛ, связанных с незамеченным уходом мяча за пределы поля. Функционер планирует поговорить на эту тему с президентом РФС Виталием Мутко.

    «Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за 20 копеек. Один раз случился момент в матче ЦСКА«Ахмат», и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать.

    Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

    Буду говорить с Виталием Леонтьевичем на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение», – сказал Будогосский.

    Отметим, что футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает главу судейского корпуса РФС выжившим из ума человеком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 17:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2017, 20:50

      Постепенно до Будогосского "доходит"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 сентября 2017, 20:29

      "Мутко реагирует быстро на подобные вещи..........". На что он быстро реагирует?))) кроме распила денег?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 9 сентября 2017, 18:55

      Будагосский недавно защищал Еськова. Что он скажет после сегоднего беспредела своего подопечного?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 9 сентября 2017, 18:54

      Рейнгольда грамотно привязали к этой новости.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 сентября 2017, 18:25

      Неужели деньги нашлись?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 сентября 2017, 17:25

      Не понял!Камеры поставят,а повторы судьи смотреть будут или нет?Если нет,то в чём смысл?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 сентября 2017, 17:16

      Что за лабуда ! Причем здесь камеры на трибунах ? Это видеофиксация ,,, , или это профанация ?

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 сентября 2017, 17:14

      Товарищи ! Рейнгольду аплодируем стоя!!!

      0
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 9 сентября 2017, 17:13

      Во как. Т.е. затрат никаких, а он белый и пушистый. Конечно.

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