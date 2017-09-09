Будогосский обратится к Мутко по поводу установки камер на линиях ворот

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал участившиеся случаи неправомерных голов в РФПЛ, связанных с незамеченным уходом мяча за пределы поля. Функционер планирует поговорить на эту тему с президентом РФС Виталием Мутко.

«Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за 20 копеек. Один раз случился момент в матче ЦСКА – «Ахмат», и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать.

Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

Буду говорить с Виталием Леонтьевичем на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение», – сказал Будогосский.

Отметим, что футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает главу судейского корпуса РФС выжившим из ума человеком.