Путин считает, что ЧМ-2018 даст толчок развитию футбола в России

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на стадионе «Лужники», где 9 сентября стартовало турне кубка мира по футболу по планете. По мнению лидера, грядущий ЧМ-2018 поспособствует развитию спорта номер один в нашей стране.

«Сегодня кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории и, надеемся, самое увлекательное.

Символично, что тур стартует с легендарной арены «Лужники». Этот стадион известен всем поколениям любителей спорта и связан с именами прославленных атлетов, сотнями рекордов и достижений. Уверен, атмосфера азарта и побед сохранится в «Лужниках» и после реконструкции арены. Стадион станет главной площадкой чемпионата мира.

Такие красивые и комфортные условия будут в каждом российском городе, участвующем в ЧМ-2018. Футбол остается самым популярным и массовым видом спорта. Убежден, что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в России, а его наследие станет центром притяжения для многомиллионного футбольного братства», – заявил президент.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.