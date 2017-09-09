Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Путин считает, что ЧМ-2018 даст толчок развитию футбола в России

    Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на стадионе «Лужники», где 9 сентября стартовало турне кубка мира по футболу по планете. По мнению лидера, грядущий ЧМ-2018 поспособствует развитию спорта номер один в нашей стране.

    «Сегодня кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории и, надеемся, самое увлекательное.

    Символично, что тур стартует с легендарной арены «Лужники». Этот стадион известен всем поколениям любителей спорта и связан с именами прославленных атлетов, сотнями рекордов и достижений. Уверен, атмосфера азарта и побед сохранится в «Лужниках» и после реконструкции арены. Стадион станет главной площадкой чемпионата мира.

    Такие красивые и комфортные условия будут в каждом российском городе, участвующем в ЧМ-2018. Футбол остается самым популярным и массовым видом спорта. Убежден, что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в России, а его наследие станет центром притяжения для многомиллионного футбольного братства», – заявил президент.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2017 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 сентября 2017, 19:07

      Может дадим толчок Путину, а лучше пинок (на выборах)?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 сентября 2017, 18:56

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 сентября 2017, 18:45

      Хватит нести пургу.Уходи.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 сентября 2017, 18:45

      Да лишь бы всех не рассчитал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 9 сентября 2017, 17:10

      Опять пустые слова............какой толчок ??? большинство команд в России ели - ели на плаву держатся ......надо экономику и уровень жизни в стране подымать , а у нас опять только лозунги......

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 9 сентября 2017, 17:10

      Ну в начале сам факт выбора России хозяйкой ЧМ должен был стать толчком. Теперь вот сам факт проведения... А дальше что?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Avitaminoz 9 сентября 2017, 17:12

      а дальше будут говорить, что толчок получен, но ее результаты будут видны через пару десятков лет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 сентября 2017, 17:01

      Толчок дала бы отмена лимита, чемпионат сам по себе не даст толчок без отмены лимита, пока россияне будут под защитой лимита они лучше играть не станут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 сентября 2017, 16:50

      Кроме как хорошего пинка наш ногомёт не заслуживает! Толчок в 2018 году - слишком поздно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 9 сентября 2017, 16:48

      если газпрему даст команду прекратить тратить народные деньги тогда может что то и произойдет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Dmitriy 71 9 сентября 2017, 19:14

      На народных деньгах почти все клубы у нас. И если прекращать растрачивать бюджет, то тогда всем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 сентября 2017, 16:47

      в 2010-м году он считал, что сборная станет чемпионом мира! а сейчас......... даст толчок развитию)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11