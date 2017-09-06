Экс-президенту «Арарата» угрожают убийством. «Краснодар» отклонил кандидатуру Луана, за которым гонялся «Спартак». Дайджест событий дня

Джан хочет включить в контракт с «Ливерпулем» пункт о выкупе

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан ведет переговоры о продлении контракта с английской командой. Сейчас переговоры зашли в тупик из-за требования футболиста включить в соглашение пункт о фиксированной сумме выкупа. «Ливерпуль» не готов пойти на условия Джана.

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

Тельо был близок к переходу из «Барселоны» в «Спартак», но трансфер сорвался в последний момент

Нападающий Кристиан Тельо этим летом мог перейти из «Барселоны» в «Спартак». По информации webola.cat, клубы согласовали условия сделки по 26-летнему испанцу за 10 миллионов евро, но за сутки до оглашения трансфера футболист отказался от переезда в Россию.

«Лестер» опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы на 14 секунд

Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва находился в шаге от перехода в «Лестер Сити». Английский клуб хотел приобрести игрока сборной Португалии в последний день трансферного окна, но опоздал с регистрацией футболиста на 14 секунд. ФИФА не приняла документы для регистрации 28-летнего хавбека.

Бывший президент «Арарата»: «Если приеду в Россию, то меня посадят или убьют»

Бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян рассказал об угрозах в свой адрес. Напомним, ранее «Арарат» обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что команда из Москвы прекращает свое существование.

– Ваше возвращение в «Арарат» возможно?

– На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

– Что мешает вам вернуться в Россию?

– Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад.

– Вы имеете в виду уголовное преследование?

– Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Оганесяна

Жорже Мендеш даст показания в суде по по делу о неуплате налогов Роналду

Известный футбольный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего «Реала» Криштиану Роналду, предстанет перед судом. Мендеш даст показания по делу по делу игрока сборной Португалии о неуплате налогов. Заседание пройдет 19 октября. Напомним, что Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Роналду из-за налогов посадят в тюрьму на пять лет? Что нужно знать о ситуации

Педро Роша – о переходе в «Спартак»: «Сбывается моя мечта»

Новичок «Спартака» Педро Роша поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Бразильский форвард, купленный у «Гремио» за 12 миллионов евро, сегодня провел первую тренировку за красно-белых на базе в Тарасовке.

«Верен богу, очень счастлив и мотивирован. Сбывается моя мечта. Теперь это все – «Спартак», – сообщил Роша.

text Публикация от Pedro Rocha (@perocha99) Сен 6 2017 в 5:17 PDT

Три клуба АПЛ хотят заполучить у «Баварии» Мюллера следующим летом

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может перебраться в английскую Премьер-лигу. В услугах игрока сборной Германии заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», которые хотят заполучить 27-летнего хавбека летом следующего года.

«Краснодар» отклонил кандидатуру Луана этим летом»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, что в клубе этим летом рассматривали кандидатуру нападающего «Гремио» Луана. По итогам совещания «быки» приняли решение не приобретать 24-летнего бразильца.

«Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель «Краснодара», который играет в жесткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жесткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке», – сказал Зинин.

Напомним, что на Луана этим летом претендовал «Спартак», однако форвард отказался переезжать в Россию.

Окончательная таблица летних трансферов РФПЛ. Все переходы в одном месте

Фото: globallookpress