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    Экс-президенту «Арарата» угрожают убийством. «Краснодар» отклонил кандидатуру Луана, за которым гонялся «Спартак». Дайджест событий дня

    Джан хочет включить в контракт с «Ливерпулем» пункт о выкупе

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан ведет переговоры о продлении контракта с английской командой. Сейчас переговоры зашли в тупик из-за требования футболиста включить в соглашение пункт о фиксированной сумме выкупа. «Ливерпуль» не готов пойти на условия Джана.

    Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

    Тельо был близок к переходу из «Барселоны» в «Спартак», но трансфер сорвался в последний момент

    Нападающий Кристиан Тельо этим летом мог перейти из «Барселоны» в «Спартак». По информации webola.cat, клубы согласовали условия сделки по 26-летнему испанцу за 10 миллионов евро, но за сутки до оглашения трансфера футболист отказался от переезда в Россию.

    «Лестер» опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы на 14 секунд

    Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва находился в шаге от перехода в «Лестер Сити». Английский клуб хотел приобрести игрока сборной Португалии в последний день трансферного окна, но опоздал с регистрацией футболиста на 14 секунд. ФИФА не приняла документы для регистрации 28-летнего хавбека.

    Бывший президент «Арарата»: «Если приеду в Россию, то меня посадят или убьют»

    Бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян рассказал об угрозах в свой адрес. Напомним, ранее «Арарат» обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что команда из Москвы прекращает свое существование.

    – Ваше возвращение в «Арарат» возможно?

    – На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

    – Что мешает вам вернуться в Россию?

    – Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад.

    – Вы имеете в виду уголовное преследование?

    – Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

    Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Оганесяна

    Жорже Мендеш даст показания в суде по по делу о неуплате налогов Роналду

    Известный футбольный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего «Реала» Криштиану Роналду, предстанет перед судом. Мендеш даст показания по делу по делу игрока сборной Португалии о неуплате налогов. Заседание пройдет 19 октября. Напомним, что Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    Роналду из-за налогов посадят в тюрьму на пять лет? Что нужно знать о ситуации

    Педро Роша – о переходе в «Спартак»: «Сбывается моя мечта»

    Новичок «Спартака» Педро Роша поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Бразильский форвард, купленный у «Гремио» за 12 миллионов евро, сегодня провел первую тренировку за красно-белых на базе в Тарасовке.

    «Верен богу, очень счастлив и мотивирован. Сбывается моя мечта. Теперь это все – «Спартак», – сообщил Роша.

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    Публикация от Pedro Rocha (@perocha99)

    Три клуба АПЛ хотят заполучить у «Баварии» Мюллера следующим летом

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может перебраться в английскую Премьер-лигу. В услугах игрока сборной Германии заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», которые хотят заполучить 27-летнего хавбека летом следующего года.

    «Краснодар» отклонил кандидатуру Луана этим летом»

    Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, что в клубе этим летом рассматривали кандидатуру нападающего «Гремио» Луана. По итогам совещания «быки» приняли решение не приобретать 24-летнего бразильца.

    «Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель «Краснодара», который играет в жесткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жесткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке», – сказал Зинин.

    Напомним, что на Луана этим летом претендовал «Спартак», однако форвард отказался переезжать в Россию.

    Окончательная таблица летних трансферов РФПЛ. Все переходы в одном месте

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 22:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 сентября 2017, 06:51

      зачем краснодару те игрочишки которыми тушинский комбинат интересовался, надо от них избавляться и шалимова туда же от них только беды и смерти(садырин)

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 7 сентября 2017, 06:02

      Сам Арарат, как бренд, скандальный и невезучий.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Приус 7 сентября 2017, 09:32

      Сам Арарат, как отражение армянской ментальности.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 сентября 2017, 05:48

      «Краснодар» отклонил кандидатуру Луана, за которым гонялся «Спартак». Заголовок, претендующий на скандал, но пахнущий дебилизмом.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 сентября 2017, 05:39

      Луан это ковбой из анекдота про неуловимого Джо.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 сентября 2017, 05:14

      Краснодар не отказал Луану, а не рассматривал его кандидатуру. Выражайтесь яснее, не наводите тень на плетень.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 сентября 2017, 05:10

      Интервью с Оганесяном - полный бред, ни одного ответа, зачем вопросы?

      10
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      Рейтинг: +36

      AEerr 7 сентября 2017, 02:42

      интересные новости!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 7 сентября 2017, 00:00

      Педро, я думаю, лукавит про Спартак. Наверняка хотел играть в другой команде, но в Европе.

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус > TUMS 7 сентября 2017, 06:05

      Ясно, ему что Спатак, Тосно или Нумансия, какая разница ландскнехту какому клубному пресс-атташе дежурные слова говорить.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > TUMS 7 сентября 2017, 06:22

      Скоро в ЛЧ посмотрим, лукавит или нет.

      8
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