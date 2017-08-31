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  • «Арарат» обвинил Оганесяна, покинувшего пост президента команды по состоянию здоровья, в выведении 20 миллионов с клубного счета

«Арарат» обвинил Оганесяна, покинувшего пост президента команды по состоянию здоровья, в выведении 20 миллионов с клубного счета

31 августа 2017, 19:00
26

Московский «Арарат» обвинил экс-президента команды Валерия Оганесяна в выведении с клубного счета 20 миллионов рублей.

Напомним, функционер покинул занимаемую должность по состоянию здоровья.

«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 млн рублей без соответствующих документов.

Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», – заявил официальный представитель «Арарата».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Юг Арарат-Армения
Комментарии (26)
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Asbjorn
1504195625
на лечение взял
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С@НЁК.
1504196045
Ну начинается..
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Lester84
1504196596
Вот армянской сказочке и конец пришел. Почти как с Анжи, но только в мелких масштабах. Поколотили понты и хватит
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insider_retro
1504197140
Начало конца.... Увы, деньги.... Теперь пропадёт всё - и национальная идея, и подрастание армянской молодёжи, и покорение РФПЛ и ЛЧ!!...
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vitvik
1504198402
Обычный вор. Достаточная сумма, чтобы возглавить клуб и сдриснуть.
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edw7777
1504199024
Вот интересно, в России остался хоть один честный чиновник?!!!
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Приус
1504199027
Обычный золотой парашют здоровье поправить.
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ArReal
1504199129
20 зарплат Павлюка за матч увёл))
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levon_man
1504199193
Я смотрел сайт болельщиков Арарата там такой инфы нет. Фан клуб тоже молчит думаю фейк. Да и Габреилянова кинуть нелегко.
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Диктор
1504200129
Обычные армянские разборки-я украл у тебя,ты у меня.
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