«Арарат» обвинил Оганесяна, покинувшего пост президента команды по состоянию здоровья, в выведении 20 миллионов с клубного счета

Московский «Арарат» обвинил экс-президента команды Валерия Оганесяна в выведении с клубного счета 20 миллионов рублей.

Напомним, функционер покинул занимаемую должность по состоянию здоровья.

«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 млн рублей без соответствующих документов.

Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», – заявил официальный представитель «Арарата».