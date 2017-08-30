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  • Президент «Арарата» покинул пост из-за серьезных проблем со здоровьем

Президент «Арарата» покинул пост из-за серьезных проблем со здоровьем

30 августа 2017, 17:32
7

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян покинул занимаемую должность в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

На данный момент столичный клуб единолично возглавляет турнирную таблицу ПФЛ зоны «Центр», опережая ближайшего преследователя на три очка.

«К сожалению, в связи с серьезными проблемами со здоровьем, требующими длительного лечения, я вынужден покинуть команду и сложить с себя полномочия президента и должность генерального директора.

Уверен, что клуб и в дальнейшем будет добиваться успехов и решит поставленные задачи. Благодарю всех футболистов, тренерский и административный штаб за совместную работу», – заявил Оганесян.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения
Комментарии (7)
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Dr Metal
1504110561
Денюжки закончились? ))
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тигрик
1504112517
Интересно , что уже не первый руководитель этого клуба, а третий или четвертый уходит по состоянию здоровья
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MrSmit
1504113361
Тренер по состоянию здоровья, президент по состоянию здоровья, следом Павлюченко, Измайлов, Лебеденко уйдут...тоже видимо по "состоянию"
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panmon
1504122969
Вот и говори потом что Спартак наберёт 4 очка... сразу здоровье испортилось
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ЖОРРО
1504213258
Футбол нервный вид деятельности...во всяком случае в ФК Арарат(Москва)....)
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lra
1504710405
Ладно из за здоровья Нас то не лечи ствол к башке братва из Ашторака навела за то что лаве скрысил
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