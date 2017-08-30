Президент «Арарата» покинул пост из-за серьезных проблем со здоровьем

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян покинул занимаемую должность в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

На данный момент столичный клуб единолично возглавляет турнирную таблицу ПФЛ зоны «Центр», опережая ближайшего преследователя на три очка.

«К сожалению, в связи с серьезными проблемами со здоровьем, требующими длительного лечения, я вынужден покинуть команду и сложить с себя полномочия президента и должность генерального директора.

Уверен, что клуб и в дальнейшем будет добиваться успехов и решит поставленные задачи. Благодарю всех футболистов, тренерский и административный штаб за совместную работу», – заявил Оганесян.