Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Оганесяна

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян ответил на высказывания бывшего президента московского клуба Валерия Оганесяна.

Ранее Оганесян заявил, что Григорян больше не будет работать в российском футболе.

«Ответить на любые вопросы я смогу только после игры с «Рязанью». По текущему вопросу сейчас могу сказать следующее: сквозь вековые непогоды идет, берет, вершит свое Дурак – явление природы. Загадка помыслов ее», – сказал Григорян.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?