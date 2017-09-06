Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Оганесяна

    Главный тренер «Арарата» Александр Григорян ответил на высказывания бывшего президента московского клуба Валерия Оганесяна.

    Ранее Оганесян заявил, что Григорян больше не будет работать в российском футболе.

    «Ответить на любые вопросы я смогу только после игры с «Рязанью». По текущему вопросу сейчас могу сказать следующее: сквозь вековые непогоды идет, берет, вершит свое Дурак – явление природы. Загадка помыслов ее», – сказал Григорян.

    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2017 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 сентября 2017, 19:43

      Не футбол, а мыльная опера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      gak71 6 сентября 2017, 19:10

      Красавец. Как тренер мне не понятен пока, а вот как человек видно достойный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 сентября 2017, 19:08

      А Петросян прокоментировал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 сентября 2017, 19:06

      Красавчик! Даже в ПФЛ продолжает зажигать! Так держать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 18:50

      "Попал как кур во щи" ,...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 6 сентября 2017, 18:31

      "... загадка замыслов её". (Игорь Губерман)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 18:27

      баттл вин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Genri 39 6 сентября 2017, 18:19

      Григорян как всегда прекрасен.)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11