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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины проиграла Исландии и другие результаты

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях проиграла Исландии – 0:2. Дублем отметился Гильфи Сигурдссон.

    В других встречах Финляндия вырвала победу над Косово, Хорватия оказалась сильнее Турции.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 8-й тур

    Исландия – Украина – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 47; 2:0 – Сигурдссон, 66.

    Косово – Финляндия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пукки, 83.

    Турция – Хорватия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тосун, 75.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 23:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 сентября 2017, 19:29

      Лучшие друзи России ,Украина и США,
      рискуют остаться без ЧМ,на что только не идут,
      чтоб с России делов не иметь ))))))

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 6 сентября 2017, 10:09

      Хорватия 1 будет.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 6 сентября 2017, 09:04

      Вот какой результат бывает, когда судья не помогает.)))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 сентября 2017, 07:33

      Украина готова бойкотировать ЧМ в России. )))

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 6 сентября 2017, 01:01

      Исландия выиграла по делу.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 сентября 2017, 00:56

      Матч тянет на продажный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -70

      Diman Red 6 сентября 2017, 00:41

      молодцы викинги

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 6 сентября 2017, 00:37

      Интереснейшая группа!

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 6 сентября 2017, 00:25

      а хохлы зачем играют ? всё равно на ЧМ-2018 их не пустят ...

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 сентября 2017, 00:14

      цеувропейцы спецом слили матч,наверное продали как их сборная по хоккею.Не нужен им чм18,вот и продают в концовке игры.ФИФА слепая не видит ничего.

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > 3a zenit 6 сентября 2017, 00:57

      все ещё в этой группе может перевернутся, все решится в матче украина хорватия

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