Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины проиграла Исландии и другие результаты

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях проиграла Исландии – 0:2. Дублем отметился Гильфи Сигурдссон.

В других встречах Финляндия вырвала победу над Косово, Хорватия оказалась сильнее Турции.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 8-й тур

Исландия – Украина – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 47; 2:0 – Сигурдссон, 66.

Косово – Финляндия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пукки, 83.

Турция – Хорватия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тосун, 75.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)