Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины проиграла Исландии и другие результаты

Лучшие друзи России ,Украина и США,
рискуют остаться без ЧМ,на что только не идут,
чтоб с России делов не иметь ))))))
В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях проиграла Исландии – 0:2. Дублем отметился Гильфи Сигурдссон.
В других встречах Финляндия вырвала победу над Косово, Хорватия оказалась сильнее Турции.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 8-й тур
Исландия – Украина – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сигурдссон, 47; 2:0 – Сигурдссон, 66.
Косово – Финляндия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Пукки, 83.
Гол: 1:0 – Тосун, 75.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)