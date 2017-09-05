Отбор на ЧМ-2018. Испания забила восемь голов в ворота Лихтенштейна, Италия обыграла Израиль

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Испании в гостях разгромила Лихтенштейн (8:0), упрочив лидерство в турнирной таблице группы G.

В других встречах Италия оказалась сильнее Израиля, Македония и Албания сыграли вничью.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 8-й тур

Италия – Израиль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иммобиле, 53.

Лихтенштейн – Испания – 0:8 (0:4)

Голы: 0:1 – Рамос, 3; 0:2 – Мората, 15; 0:3 – Иско, 16; 0:4 – Силва, 39; 0:5 – Аспас, 51; 0:6 – Мората, 54; 0:7 – Аспас, 63; 0:8 – Гоппель, 89 (в свои ворота).

Македония – Албания – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Роши, 53; 1:1 – Трайковски, 79 (с пенальти).

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)