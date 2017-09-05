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    Отбор на ЧМ-2018. Испания забила восемь голов в ворота Лихтенштейна, Италия обыграла Израиль

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Испании в гостях разгромила Лихтенштейн (8:0), упрочив лидерство в турнирной таблице группы G.

    В других встречах Италия оказалась сильнее Израиля, Македония и Албания сыграли вничью.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 8-й тур

    Италия – Израиль – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иммобиле, 53.

    Лихтенштейн – Испания – 0:8 (0:4)

    Голы: 0:1 – Рамос, 3; 0:2 – Мората, 15; 0:3 – Иско, 16; 0:4 – Силва, 39; 0:5 – Аспас, 51; 0:6 – Мората, 54; 0:7 – Аспас, 63; 0:8 – Гоппель, 89 (в свои ворота).

    Македония – Албания – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Роши, 53; 1:1 – Трайковски, 79 (с пенальти).

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      DQ1 6 сентября 2017, 05:57

      Чет италия не особо впечатлила

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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 5 сентября 2017, 23:41

      Так-то да, Испания забила семь. Восьмой забили хозяева. Но счёт то 0:8. Так что исправьте!

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