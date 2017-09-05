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    Лапочкин будет судить матч «Спартак» – «Рубин»

    Пресс-служба РФС объявила бригады арбитров, которые будут работать на матчах девятого тура российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что матч между «Динамо» и «Зенитом» будет судить арбитр Алексей Сухой, а игру «Спартак»«Рубин» обслужит Сергей Лапочкин.

    8 сентября (пятница)

    «Амкар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    9 сентября (суббота)

    «Тосно» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Ростов» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    10 сентября (воскресенье)

    «Динамо» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Ахмат» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    11 сентября (понедельник)

    «Урал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    Источник: РФС

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    05.09.2017 11:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 сентября 2017, 11:02

      Спартаку придётся ТУГО.
      Спартак на СПАДЕ, а Рубин на подъёме!!!
      У Рубина сейчас больше возможностей выиграть у Спартака или скатать НИЧЕЙКУ, чем проиграть.
      Прошлогодний Рубин Спартак бы выиграл, а вот Рубин Бердыева НЕ СМОЖЕТ!
      Спартак измотается с Рубином перед матчем в Лиге чемпионов.
      Если арбитр не напортачит, то Спартак ПРОИГРАЕТ!!!

      5
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 сентября 2017, 19:04

      Спартак одолеет Рубин -болею за обоих но думаю Спартак серьезнее как тогда в Лиге играть исли Рубину проиграет - главное что бы судья не вмешивался - медвежие услуги не нужны

      -1
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > ijgjr 5 сентября 2017, 20:53

      О Бердыевский автобус спотыкались не только Барса, но и Бавария. Падать в штрафной Промесу не дадут, ибо его туда с мячом просто не пустят. Судья на результат ни каких не повлияет.

      2
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > Мультибановый хрякозавр 7 сентября 2017, 22:32

      Лапочкин не Безбородов, к тому же задача сделать мясных вновь чемпионами не стоит. Ну, уж очень искусственным было "чемпионство" и это наглядно было продемонстрировано в 8-ми предыдущих турах. Не станет исключением и 9-й тур. Поэтому на сей раз минус будет у Спартака. Щас конечно мясные набегут ставить минусы, но Бердыев 2 раза на одни и те же грабли не наступает. Наверняка напомнит своим игрокам о симулянте Андриано. Будем смотреть..........

      4
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      Рейтинг: +816

      diktatop 5 сентября 2017, 14:36

      так публикуют как готовятся к очередному скандалу)

      2
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 5 сентября 2017, 13:12

      Не очень

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 5 сентября 2017, 11:38

      Когда Николаев судит мы побеждаем)Тенденция однако.

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > гус 5 сентября 2017, 12:30

      Причём тут Гинер?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > гус 5 сентября 2017, 16:31

      Сходи к доктору.

      0
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