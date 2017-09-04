Россия может сыграть с Казахстаном в ноябре

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассчитывает в ноябре этого года провести товарищеский матч со сборной России. Такое предложение было передано Станиславу Черчесову.

«Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как все сложится.

В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает», – рассказал Бородюк vesti.kz.