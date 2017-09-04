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    Россия может сыграть с Казахстаном в ноябре

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассчитывает в ноябре этого года провести товарищеский матч со сборной России. Такое предложение было передано Станиславу Черчесову.

    «Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как все сложится.

    В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает», – рассказал Бородюк vesti.kz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 10:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2017, 21:02

      А с Тосно рубануть не хотят третим составом?

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > bset 5 сентября 2017, 16:00

      От Тосны тошно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 сентября 2017, 18:43

      Кого в сборную ещё не звали, те и будут играть с Казахстаном.
      Проверить всех: РПФЛ, ФНЛ, первенство Курской области - без обмана.
      Отдельно сборную обыграть из обрусевших.
      Чтоб на ЧМ послать сборную о х.евшую.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 4 сентября 2017, 17:32

      Ебать какой даунизм, хуевы маразматики. С такими товарняками сборная на ЧМ просто будет хер брать в рот по самые гланды. Позор (простите за маты)

      0
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 4 сентября 2017, 16:23

      у факела воронежского нет денег, говорят готов сыграть со сборной, чтоб казну немного пополнить, но у него серьезный конкурент - курский авангард

      0
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      Рейтинг: +11

      as-zhuma 4 сентября 2017, 15:57

      СТОП ! А ЧЕГО ВЫ ВСЕ ЗАЧЕМ ДА ЗАЧЕМ, ВЫ СНАЧАЛА ВЫИГРАЙТЕ, ПОТОМ ПИШИТЕ ЗАЧЕМ!
      ЗАБЫЛИ МОЛДОВУ ?
      ЕСЛИ НА КОМАНДНОМ УРОВНЕ ТО НЕДАВНО НАШИ СЕЛТИК ВЫИГРАЛИ 4 - 3, НЕ ДУМАЮ ЧТО ТОТ ЖЕ ЦСКА ИЛИ КРАСНОДАР СМОГ БЫ ОДОЛЕТЬ. ТАК ЧТО НОРМАЛЬНЫЙ СПАРРИНГ ПАРТНЕР ДЛЯ НЫНЕШНЕГО РУССКОГО ПОКОЛЕНИЯ ИЛИ СОСТАВА. ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ!

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 4 сентября 2017, 15:07

      Сука, давайте лучше с Андоррой!

      0
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > Ванечка 5 сентября 2017, 15:59

      Андорра посильней будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67293

      portero 4 сентября 2017, 14:45



      а зачем, иеждусобойчик меж кандидатами и то лучше сразу всех посмотреть можно

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 сентября 2017, 14:26

      А чего с Казахами??? После Динамо можно и с Торпедо владимирским сыграть, а еще лучше с Араратом московским... Там бывшие сборники собрались.. Пусть настоящим наваляют. Вот потеха будет...

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 сентября 2017, 13:55

      Зачем портить позитив после динамовского разгрома?! Казахи и навалять могут...

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2017, 13:44

      А как же Аргентина?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > BRO_football 5 сентября 2017, 15:58

      Подождёт.

      1
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