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    Рейнгольд – об игре Рауша в матче с «Динамо»: «Он прямо Пеле»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после товарищеского матча между сборной России и «Динамо» (3:0) оценил игру полузащитника россиян Константина Рауша.

    В дебютной игре хавбек отметился голевой передачей. После встречи футболист заявил, что ждет еще одного вызова в состав национальной команды.

    – Многие в восторге от Константина Рауша. Как вам его игра?

    – Против московского «Динамо» он прям Пеле. Я, конечно, шучу. Нормальный парень, но почему я должен Рауша или, например, братьев Миранчуков оценивать? Вы понимаете, что все познается в сравнении. Я хочу, чтобы на поле была борьба, чтобы были равные условия. Соперник должен быть гораздо сильнее, чтобы проверить этих ребят.

    Сегодня этого я не увидел. Вообще не видел. «Динамо» два раза подошло к чужой штрафной. Это разве футбол? Мы обыграли команду уровня первого дивизиона. Откройте таблицу и посмотрите, на каком месте располагаются динамовцы и все станет ясно.

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    Источник: Rusfootball.info

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    04.09.2017 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 4 сентября 2017, 06:07

      Надо было с СДЮШ играть из какого-нибудь Кривожопинска... разделали бы их со счетом 33 : 0... и какой-нибудь "эхсперт" на Матч ТВ сказал бы, - Играли как Боги! Но... какой в этом смысл?

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