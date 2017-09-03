Рауш ждет еще одного вызова в сборную России

Полузащитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) заявил, что хотел бы еще раз получить вызов в национальную команду.

Отметим, что для 27-летнего хавбека эта игра стала дебютной в составе россиян. В ней игрок отметился результативной передачей.

– Думаю, «Динамо» было тяжело. Сборная хорошо играла по позициям. Все зависело только от нас. Если говорить обо мне, то осваиваюсь в сборной, мне становится легче. Лучше стал говорить на русском.

– С кем-то сдружились?

– Мы просто познакомились. Последние два-три дня контакт был хорошим. С Нойштедтером отлично общаемся, я знаю его давно.

– Ждете следующего вызова в сборную?

– Лучше спросить у тренера. Но я бы с удовольствием приехал.

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