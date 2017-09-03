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    Рауш ждет еще одного вызова в сборную России

    Полузащитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) заявил, что хотел бы еще раз получить вызов в национальную команду.

    Отметим, что для 27-летнего хавбека эта игра стала дебютной в составе россиян. В ней игрок отметился результативной передачей.

    – Думаю, «Динамо» было тяжело. Сборная хорошо играла по позициям. Все зависело только от нас. Если говорить обо мне, то осваиваюсь в сборной, мне становится легче. Лучше стал говорить на русском.

    – С кем-то сдружились?

    – Мы просто познакомились. Последние два-три дня контакт был хорошим. С Нойштедтером отлично общаемся, я знаю его давно.

    – Ждете следующего вызова в сборную?

    – Лучше спросить у тренера. Но я бы с удовольствием приехал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2017 21:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 21:17

      Если в этой игре у него был не одномоментный всплеск, а это его стабильный уровень, то такой парень будет совсем не лишним в сборной!!... Подождём вердикта Черчесова и его следующих ходов....

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 3 сентября 2017, 22:02

      Мне тоже понравился Рауш.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 сентября 2017, 21:07

      лучще всех кто мог бы на его позиции играть

      4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 сентября 2017, 21:05

      Willkommen!

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