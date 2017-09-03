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    Отбор на ЧМ-2018. Португалия в большинстве победила Венгрию, Латвия крупно уступила Швейцарии

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Португалии в большинстве оказалась сильнее Венгрии – 1:0. Действующие чемпионы Европы занимают в турнирной таблице группы В второе место.

    Лидером является команда Швейцарии, в гостях разгромившая Латвию – 3:0.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа В. 8-й тур

    Венгрия – Португалия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Силва, 48.

    Удаление: Пришкин, 30 – нет.

    Латвия – Швейцария – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сеферович, 9; 0:2 – Джемаили, 54; 0:3 – Родригес, 58 (с пенальти).

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 23:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 сентября 2017, 08:59

      Слабо как-то портиши...

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 4 сентября 2017, 06:11

      побеждают силшьнейшие.

      0
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      Рейтинг: -70

      Diman Red 4 сентября 2017, 01:00

      все идет по плану

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 сентября 2017, 23:43

      вообще надо было наказать за такую игру португалцев против таких команд.Точность передачи абсолютно ноль.

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