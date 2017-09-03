Отбор на ЧМ-2018. Португалия в большинстве победила Венгрию, Латвия крупно уступила Швейцарии

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Португалии в большинстве оказалась сильнее Венгрии – 1:0. Действующие чемпионы Европы занимают в турнирной таблице группы В второе место.

Лидером является команда Швейцарии, в гостях разгромившая Латвию – 3:0.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа В. 8-й тур

Венгрия – Португалия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Силва, 48.

Удаление: Пришкин, 30 – нет.

Латвия – Швейцария – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сеферович, 9; 0:2 – Джемаили, 54; 0:3 – Родригес, 58 (с пенальти).

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)