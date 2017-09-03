Рейнгольд – о матче сборной России и «Динамо»: «Трудно комментировать пародию на футбол»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России одержала победу над московским «Динамо» (3:0). По словам специалиста, национальной команде данная игра была не нужна.

Ближайшая встреча россиян – против сборной Аргентины 10 ноября.

«Откровенно говоря, трудно комментировать пародию на футбол. «Динамо» – команда абсолютно слабая. Вы же сами все видели. Конечно, я хотел, чтобы для наших новых ребят соперник был посерьезней. Я не понимаю саму стратегию сбора этих ребят. Пускай Станислав Черчесов объяснит, что он дальше собирается делать с этими футболистами. А что делать с теми, кто считается основными игроками сборной? Непонятно, вообще.

Я давно предлагал, чтобы у нас было две сборной России. Вот тогда можно было бы что-то сопоставить. Кого-то из первой сборной, если он слабенько играет, отправить во вторую сборную. Так было в советские времена. Сейчас я не пойму, что происходит. Он набрал 40 человек и дальше что? Дальше у нас первенство мира, а сборной я не вижу. Он сам знает, чего хочет? И народ не знает, кого Черчесов в итоге выберет.

Конечно, против «Динамо» команда будет играть хорошо. Вот, артисты. Хотелось, чтобы было больше сопротивления, был серьезный соперник. Чтобы можно было какие-то моменты сопоставить, чтобы была какая-то борьба на футбольном поле. А сегодня я увидел настоящее шоу. Я хотел видеть что-то другое.

Конечно, нужно было найти нормального соперника. Был бы какой-то интерес. Африканские команды почти все приличного уровня, не только сборная Анголы. Согласен, было бы куда интереснее. И, вообще, я считаю, что матч надо было проводить за пределами Москвы. Там, где люди соскучились по большому футболу. Это все зависит от чиновников, которым «все по барабану».

Кому нужна эта игра против «Динамо»? Что она дала Черчесову? Динамовцы абсолютно не конкурентоспособны. Хотелось, чтобы наша команда, даже в этом составе, получила максимальную нагрузку, получила приличное давление со стороны соперника. Я этого не увидел. Зачем устраивать этот цирк? Кому это надо? Комментаторам? Они и будут хвалить, они за это деньги получают», – сказал Рейнгольд.

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