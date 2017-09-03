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    Рейнгольд – о матче сборной России и «Динамо»: «Трудно комментировать пародию на футбол»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России одержала победу над московским «Динамо» (3:0). По словам специалиста, национальной команде данная игра была не нужна.

    Ближайшая встреча россиян – против сборной Аргентины 10 ноября.

    «Откровенно говоря, трудно комментировать пародию на футбол. «Динамо» – команда абсолютно слабая. Вы же сами все видели. Конечно, я хотел, чтобы для наших новых ребят соперник был посерьезней. Я не понимаю саму стратегию сбора этих ребят. Пускай Станислав Черчесов объяснит, что он дальше собирается делать с этими футболистами. А что делать с теми, кто считается основными игроками сборной? Непонятно, вообще.

    Я давно предлагал, чтобы у нас было две сборной России. Вот тогда можно было бы что-то сопоставить. Кого-то из первой сборной, если он слабенько играет, отправить во вторую сборную. Так было в советские времена. Сейчас я не пойму, что происходит. Он набрал 40 человек и дальше что? Дальше у нас первенство мира, а сборной я не вижу. Он сам знает, чего хочет? И народ не знает, кого Черчесов в итоге выберет.

    Конечно, против «Динамо» команда будет играть хорошо. Вот, артисты. Хотелось, чтобы было больше сопротивления, был серьезный соперник. Чтобы можно было какие-то моменты сопоставить, чтобы была какая-то борьба на футбольном поле. А сегодня я увидел настоящее шоу. Я хотел видеть что-то другое.

    Конечно, нужно было найти нормального соперника. Был бы какой-то интерес. Африканские команды почти все приличного уровня, не только сборная Анголы. Согласен, было бы куда интереснее. И, вообще, я считаю, что матч надо было проводить за пределами Москвы. Там, где люди соскучились по большому футболу. Это все зависит от чиновников, которым «все по барабану».

    Кому нужна эта игра против «Динамо»? Что она дала Черчесову? Динамовцы абсолютно не конкурентоспособны. Хотелось, чтобы наша команда, даже в этом составе, получила максимальную нагрузку, получила приличное давление со стороны соперника. Я этого не увидел. Зачем устраивать этот цирк? Кому это надо? Комментаторам? Они и будут хвалить, они за это деньги получают», – сказал Рейнгольд.

    «Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

    Источник: Rusfootball.info

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    03.09.2017 21:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +281

      trudovik 4 сентября 2017, 20:16

      обычно в 99% случаев Рейнгольд порет несусветную чушь, но сегодня тот самый 1%, когда я с ним согласен.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 сентября 2017, 11:15

      не, реально, если был вариант с Анголой, то нужно было с ними играть.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 сентября 2017, 10:34

      Ранее во главе сборной был артист, певун и плясун. Теперешний шоумен ещё хуже. Он очень удобен для Мутко, а остальное не так важно. Одним позором нашей сборной меньше, одним больше, пусть это волнует обывателей и болельщиков, принимающих всё за чистую монету, пока эти люди делают бизнес и набивают карманы.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 сентября 2017, 10:18

      Полностью согласен. Никому ненужный непонятный матч.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 сентября 2017, 05:59

      хорошие команды заняты в отборочных циклах выбора нет

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 сентября 2017, 00:22

      Ненашлось соперника покруче!!!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 сентября 2017, 23:27

      А я солидарен,шапито сплошное!)

      4
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 сентября 2017, 23:19

      Дед бывает резок и где то что то с горяча говорит .........но тут я с ним согласен , я лично то же не понял что это было и зачем ??? Ну наверное РФС и Черчесову виднее , хотя по совести ..........у нас нет сборной которая готова хоть что то показать толковое на домашнем чемпионате мира...........

      7
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 сентября 2017, 23:13

      как то по делу натрещал, трудно не согласиться .

      8
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      Рейтинг: +93

      Palev0 3 сентября 2017, 23:00

      Надо было устроить матч основного состава против резерва, вот это было бы интереснее и полезнее для сборной. Перед зрителями игроки бы больше выкладывались и было бы желание доказывать кто достоин места представлять Россию.

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