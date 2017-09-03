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    Отбор на ЧМ-2018. Голевая передача Промеса помогла Голландии обыграть Болгарию, Швеция разгромила Беларусь

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Швеции в гостях разгромила Беларусь – 4:0. Таким образом, скандинавы возглавили группу А.

    В другой встрече голевая передач Квинси Промеса помогла Голландии одержать победу над Болгарией со счетом 3:1.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 8-й тур

    Беларусь – Швеция – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Форсберг, 18; 0:2 – Ниман, 24; 0:3 – Берг, 37; 0:4 – Гранквист, 84.

    Голландия – Болгария – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Проппер, 6; 2:0 – Роббен, 67; 2:1 – Костадинов, 69; 3:1 – Проппер, 81.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 20:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 сентября 2017, 22:58

      Какого х.. Не показывают венгрия-португалия... Откуда этот волейбол взялся..

      0
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > mihail200606 4 сентября 2017, 00:33

      чемпионы зато там

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 сентября 2017, 21:32

      голевая промеса, тогда уж и гол гранквиста пишите, свиносайт

      -2
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > РМЗ 3 сентября 2017, 22:46

      согласен пойду мамку твою натяну еще разок)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 21:22

      Голландцы в игре! Интересная группа.

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 3 сентября 2017, 21:04

      Голевая передача это конечно круто...........

      0
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      Рейтинг: +222

      johnny983 3 сентября 2017, 20:53

      Вы че хоть!? Промес Голевую отдал

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > johnny983 3 сентября 2017, 20:57

      ...ну да.... Преппер, вроде, повторился... Эх, писакиииии....(((

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