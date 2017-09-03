Отбор на ЧМ-2018. Голевая передача Промеса помогла Голландии обыграть Болгарию, Швеция разгромила Беларусь

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Швеции в гостях разгромила Беларусь – 4:0. Таким образом, скандинавы возглавили группу А.

В другой встрече голевая передач Квинси Промеса помогла Голландии одержать победу над Болгарией со счетом 3:1.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 8-й тур

Беларусь – Швеция – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Форсберг, 18; 0:2 – Ниман, 24; 0:3 – Берг, 37; 0:4 – Гранквист, 84.

Голландия – Болгария – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Проппер, 6; 2:0 – Роббен, 67; 2:1 – Костадинов, 69; 3:1 – Проппер, 81.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)