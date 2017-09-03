Отбор на ЧМ-2018. Голевая передача Промеса помогла Голландии обыграть Болгарию, Швеция разгромила Беларусь

Какого х.. Не показывают венгрия-португалия... Откуда этот волейбол взялся..
В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Швеции в гостях разгромила Беларусь – 4:0. Таким образом, скандинавы возглавили группу А.
В другой встрече голевая передач Квинси Промеса помогла Голландии одержать победу над Болгарией со счетом 3:1.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 8-й тур
Голы: 0:1 – Форсберг, 18; 0:2 – Ниман, 24; 0:3 – Берг, 37; 0:4 – Гранквист, 84.
Голландия – Болгария – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Проппер, 6; 2:0 – Роббен, 67; 2:1 – Костадинов, 69; 3:1 – Проппер, 81.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)