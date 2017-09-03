Рамос оценил игру сборной Испании против Италии на девять из десяти баллов

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился мнением об игре национальной команды в отборочном матче чемпионата мира-2018 против Италии (3:0). Футболист высоко оценил действие партнеров.

«Мы хотели бы, чтобы Пике освистывали меньше. Болельщики прислушались к этому, что хорошо. За матч я хотел бы поставить сборной Испании девять из десяти баллов. Всегда можно что-то улучшить, но у нас удалась отличная игра. Иско и Асенсио? Очень доволен их действиями. Они очень важны для национальной команды», – сказал Рамос.

Испания возглавляет группу отборочного этапа ЧМ-2018.