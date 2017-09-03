Шевченко: «Радоваться победе над Турцией можно, но только одну минуту»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победного матча в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Турции (2:0). По мнению специалиста, впадать в эйфорию после этого успеха не стоит.

«Я говорил перед матчем, что мы хорошо изучили сборную Турции, и функциональные кондиции наших игроков были лучше. По тактике — сыграли великолепно. Ребята полностью выполнили тренерскую установку. Играли правильно, рационально, играли в футбол, а не отбивались. Я отдаю должное Мирче Луческу, он много сделал для нашего футбола, для «Шахтера», но Турция сейчас не в том состоянии, наша задача заключалась в том, чтобы ждать своего момента.

Очень правильно сыграли наши защитники. Получалась плавающая линия. Наконец-то по организации игры сборная приближается к той команде, которую я хочу видеть.

Самое главное, что мы сегодня выиграли и подарили надежду. В Исландии нам нужна победа, так что нам нужно переключиться. Вылетаем в три часа дня, в воздухе проведем шесть часов. Матч будет тяжелейшим, после проигрыша Исландия будет жаждать реабилитации. Моя задача — успокоить ребят. Можно порадоваться, но ровно одну минуту. Завтра потренируемся, кто играл – проведет восстановительные процедуры», – рассказал Шевченко.

После победы над турками украинцы возглавили свою отборочную группу.