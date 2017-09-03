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    Шевченко: «Радоваться победе над Турцией можно, но только одну минуту»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победного матча в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Турции (2:0). По мнению специалиста, впадать в эйфорию после этого успеха не стоит.

    «Я говорил перед матчем, что мы хорошо изучили сборную Турции, и функциональные кондиции наших игроков были лучше. По тактике — сыграли великолепно. Ребята полностью выполнили тренерскую установку. Играли правильно, рационально, играли в футбол, а не отбивались. Я отдаю должное Мирче Луческу, он много сделал для нашего футбола, для «Шахтера», но Турция сейчас не в том состоянии, наша задача заключалась в том, чтобы ждать своего момента.

    Очень правильно сыграли наши защитники. Получалась плавающая линия. Наконец-то по организации игры сборная приближается к той команде, которую я хочу видеть.

    Самое главное, что мы сегодня выиграли и подарили надежду. В Исландии нам нужна победа, так что нам нужно переключиться. Вылетаем в три часа дня, в воздухе проведем шесть часов. Матч будет тяжелейшим, после проигрыша Исландия будет жаждать реабилитации. Моя задача — успокоить ребят. Можно порадоваться, но ровно одну минуту. Завтра потренируемся, кто играл – проведет восстановительные процедуры», – рассказал Шевченко.

    После победы над турками украинцы возглавили свою отборочную группу.

    Источник: Footboom

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    03.09.2017 01:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 сентября 2017, 14:39

      Выиграть у турков за счет двух "липовых" голов . Понятно , что нужно радоваться одну минуту . Надеюсь , Исландия поставит их на их законное место .

      0
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      Рейтинг: +86

      cent58 3 сентября 2017, 14:17

      Правильно ! радоваться нечему , матч выиграл на самом деле замечательный , плохо видящий положения вне игры судья ! -майданутый видимо .

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 10:28

      Теперь матч с Исландией становится решающим для Украины.Хорваты то перенесённый матч выиграют у Косово,да и смотрятся они посильнее всех в группе.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2017, 07:30

      терпеть не могу хохлов неужели эти засланцы приедут к нам

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 сентября 2017, 01:21

      Молодцы - вперед!!!

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 сентября 2017, 01:08

      Правильные мысли.., вся борьба ещё впереди. Молодцы - выиграли.

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