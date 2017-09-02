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    Отбор на ЧМ-2018. Украина обыграла Турцию в дебютном матче Луческу и возглавила свою группу

    Состоялся очередной матч группы I европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018. Украинская сборная на своем поле справилась с турками. Оба гола забил новоиспеченный игрок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко.

    Теперь подопечные Андрея Шевченко возглавляют группу. Сборная Турции проводила свой первый матч под руководством экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

    Отбор на ЧМ-2018. Европа. 7-й тур

    Украина – Турция – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 18; 2:0 – Ярмоленко, 42.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 23:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 сентября 2017, 17:16

      из комментов видно, что некоторые за турцию болели?))) быстренько вы забыли про "нож в спину")

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 сентября 2017, 10:03

      Интересно, хохлы хотят в Россию попасть изза чм или потом носом воротить, типа бойкотировать..?))

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      Рейтинг: +57

      Ailend > mihail200606 3 сентября 2017, 13:00

      Та бред это все. Бойкотировать. Кто? политики Украины? разве что.. Ты не знаешь политиков?)) это еще те....

      А 80% людям пофигу поверь.

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt > Ailend 3 сентября 2017, 17:26

      Большинство народа и в России и в Украине адекватные люди, с уважением относящиеся друг к другу. И большинство уж точно не желают никаких войн.
      Но, к сожалению, миром правят политики, а не народ. И что этим дебилам-политикам придёт в голову, одному богу известно.
      Остается мечтать и надеяться, что Украина и Россия в ближайшее время научатся жить вместе.
      *А пока болеем за футбол - красивый, содержательный в России и Украине*

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > VSt 3 сентября 2017, 19:59

      Полностью согласен и поддерживаю!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 3 сентября 2017, 07:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну подарили хохлам 3 очка и что? С хорватами им не тягаться! Второе место максимум! И даже если они и выйдут на ЧМ то ни в Москву ни в Питер их не пустят! Саранск в лучшем случае они получат при жеребьевке! И если они там свой хвост поднимут то мордовские лагеря к их услугам)) Как говорится Велком!)))

      -6
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      Рейтинг: +439

      сасас 3 сентября 2017, 07:19

      Крах сборной Турции начался. Ждём много нового нытья от гнилуческо

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 сентября 2017, 04:16

      Если бы не БЕЗОБРАЗНОЕ судейство испанца Борбалана, то ещё неизвестно, какой антиидеальный матч провели бы украинцы!
      Всё сделал за украинцев арбитр из Испании!
      Он помог украинцам, всеми НЕПРАВДАМИ, УКРАСТЬ победу у турков по просьбам и политическим ХОТЕЛКАМ чиновников УЕФА!
      Первый мяч Ярмоленко отправлял в сетку из ОФСАЙДА, но судьи этого не заметили, и гол засчитали.
      А второй гол был забит, когда мяч уже вышел за пределы поля и полностью его пересёк.
      И здесь Борбалан ВЫКЛЮЧИЛ зрение и НЕ ЗАХОТЕЛ заметить, как второй гол украинцев был забит с ГРУБЕЙШИМ нарушением футбольных правил, как и первый!
      Поскольку обслуживала встречу бригада испанца Борбалана, удивляться тут совершенно нечему.
      Для этого СЛЕПОГО и неадекватного рефери и его СЛЕПЫХ "товарисчей", по скандальному судейству, ГРУБЕЙШИЕ решения и ошибки – скорее правило, нежели исключение.
      По всей видимости, в УЕФА эти ГРЕШКИ испанца Борбалана прекрасно знают и ПОТОМУ его назначили на эту встречу, чтобы помочь украинцам обыграть Турцию и поправить ей свои турнирные дела, в борьбе за первое место в этой группе.
      Вот вам вопиющий ПРИМЕР того, как УЕФА превратил футбол в ПОЛИТИКУ!!!
      По факту мы видим ВОПИЮЩЕЕ политиканство УЕФА!
      Дубль СЛЕПЦА арбитра испанца Борблана испортил дебют Мирче Луческу.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Popularov 3 сентября 2017, 05:02

      Дык еще не "вечер" ))) Проигран матч, а не отборочный цикл...

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > Popularov 3 сентября 2017, 18:52

      Вам ЧМ продали за бабки, как и Катару, так что не тринди)

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      Рейтинг: +145

      бесёнок 3 сентября 2017, 03:52

      молодцы,но жаль.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 сентября 2017, 02:04

      Молодцы! Так держать!

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      Рейтинг: +61

      Londara 3 сентября 2017, 00:26

      Украина была сильнее конечно но такого судейства от испанцев я не ожидал, это просто ахтунг

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      Рейтинг: +722

      Urry 3 сентября 2017, 00:13

      Что-то Луческу не прет

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Urry 3 сентября 2017, 01:32

      Извиняюсь - хотел Вам плюс поставить!

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      Рейтинг: +1426

      VSt > Almazovich 3 сентября 2017, 17:18

      ИСправил вашу ошибку ))

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      Рейтинг: -45

      stream15 3 сентября 2017, 00:09

      Разве это выигрыш?

      -1
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