Отбор на ЧМ-2018. Украина обыграла Турцию в дебютном матче Луческу и возглавила свою группу

из комментов видно, что некоторые за турцию болели?))) быстренько вы забыли про "нож в спину")
Состоялся очередной матч группы I европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018. Украинская сборная на своем поле справилась с турками. Оба гола забил новоиспеченный игрок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко.
Теперь подопечные Андрея Шевченко возглавляют группу. Сборная Турции проводила свой первый матч под руководством экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
Отбор на ЧМ-2018. Европа. 7-й тур
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 18; 2:0 – Ярмоленко, 42.