Отбор на ЧМ-2018. Украина обыграла Турцию в дебютном матче Луческу и возглавила свою группу

Состоялся очередной матч группы I европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018. Украинская сборная на своем поле справилась с турками. Оба гола забил новоиспеченный игрок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко.

Теперь подопечные Андрея Шевченко возглавляют группу. Сборная Турции проводила свой первый матч под руководством экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. 7-й тур

Украина – Турция – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 18; 2:0 – Ярмоленко, 42.