Отбор на ЧМ-2018. Испания разгромила Италию, Македония победила Израиль

Состоялись очередные матчи европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в группе G. Испания на своем поле уверенно разобралась с Италией, дублем отметился игрок мадридского «Реала» Иско.

В другом поединке израильтяне дома уступили македонцам. Несмотря на победу, у гостей уже нет даже теоретических шансов на путевку на чемпионат мира-2018.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. 8-й тур

Испания – Италия – 3:0 (2:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Иско, 14; 2:0 – Иско, 40; 3:0 – Мората, 77.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Бускетс, Иньеста (Мората, 72), Коке, Рамос, Альба, Асенсио (Ньигес, 78), Сильва, Иско (Вилья, 89).

Италия: Буффон, Дармиан, Кандрева (Бернардески, 70), Спинаццола, Верратти, Белотти (Эдер, 70), Инсинье, Иммобиле (Габбиадини, 78), Барцальи, Де Росси, Бонуччи.

Предупреждения: нет – Верратти, 4; Бонуччи, 12.

Израиль – Македония – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пандев, 73.