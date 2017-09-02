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    Отбор на ЧМ-2018. Испания разгромила Италию, Македония победила Израиль

    Состоялись очередные матчи европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в группе G. Испания на своем поле уверенно разобралась с Италией, дублем отметился игрок мадридского «Реала» Иско.

    В другом поединке израильтяне дома уступили македонцам. Несмотря на победу, у гостей уже нет даже теоретических шансов на путевку на чемпионат мира-2018.

    Отбор на ЧМ-2018. Европа. 8-й тур

    Испания – Италия – 3:0 (2:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Иско, 14; 2:0 – Иско, 40; 3:0 – Мората, 77.

    Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Бускетс, Иньеста (Мората, 72), Коке, Рамос, Альба, Асенсио (Ньигес, 78), Сильва, Иско (Вилья, 89).

    Италия: Буффон, Дармиан, Кандрева (Бернардески, 70), Спинаццола, Верратти, Белотти (Эдер, 70), Инсинье, Иммобиле (Габбиадини, 78), Барцальи, Де Росси, Бонуччи.

    Предупреждения: нет – Верратти, 4; Бонуччи, 12.

    Израиль – Македония – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пандев, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 23:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 сентября 2017, 06:26

      Я таки знал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 3 сентября 2017, 05:52

      ///

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 3 сентября 2017, 04:07

      Итальянцы видимо переели пиццы да пасты!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 сентября 2017, 01:01

      евреи ставку слили гады

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 сентября 2017, 00:50

      Испанцы в форме!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 сентября 2017, 00:17

      Испанцы молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 3 сентября 2017, 00:13

      не ожидала от Македонии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 сентября 2017, 00:10

      Македония сегодня стольких обломали

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > alex kidn 3 сентября 2017, 04:58

      За то стопудово "наварились" на тотализаторе)))

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 сентября 2017, 00:02

      Македонцы красавцы.., слов нет.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 сентября 2017, 23:41

      И тут Реал показал себя.

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