Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов заявил, что контрольный мачт с «Динамо» не принижает уровень сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что контрольная встреча с «Динамо» на сборе в Новогорске никак не принижает уровень национальной команды. Специалист заявил, что считает правильным проведение матча с бело-голубыми.

    «Не принижает ли матч с «Динамо» уровень сборной России? Нет. Как и тот факт, что билеты не продают, а раздают. Федерация предложила такой вариант, я согласился. И считаю, что это правильно. Могу объяснять это хоть триста раз.

    Изучали ли соперника? Я видел «Динамо» много раз. Сегодня на теории разбирали их игру с «Краснодаром». Надеюсь, Кирилл Панченко по дружбе не расскажет, о чем шла речь. Посмотрели еще раз игру с Бельгией. Надо сказать, что все, что мы говорим, быстро схватывается. Хочется верить, что завтра мы будем командой», – сказал Черчесов.

    Поединок сборной России с «Динамо» состоится в воскресенье, 3 сентября, на стадионе «Арена Химки». Начало – в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 3 сентября 2017, 15:28

      уровень то ниже плинтуса у Сборной))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 3 сентября 2017, 01:07

      во смеху будет если Динамо выиграет 3-0)))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2017, 18:49

      Да,уж, это возвышает, такого спарринг партнёра отхватили )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11