Черчесов заявил, что контрольный мачт с «Динамо» не принижает уровень сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что контрольная встреча с «Динамо» на сборе в Новогорске никак не принижает уровень национальной команды. Специалист заявил, что считает правильным проведение матча с бело-голубыми.

«Не принижает ли матч с «Динамо» уровень сборной России? Нет. Как и тот факт, что билеты не продают, а раздают. Федерация предложила такой вариант, я согласился. И считаю, что это правильно. Могу объяснять это хоть триста раз.

Изучали ли соперника? Я видел «Динамо» много раз. Сегодня на теории разбирали их игру с «Краснодаром». Надеюсь, Кирилл Панченко по дружбе не расскажет, о чем шла речь. Посмотрели еще раз игру с Бельгией. Надо сказать, что все, что мы говорим, быстро схватывается. Хочется верить, что завтра мы будем командой», – сказал Черчесов.

Поединок сборной России с «Динамо» состоится в воскресенье, 3 сентября, на стадионе «Арена Химки». Начало – в 17:30 по московскому времени.