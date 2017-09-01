Бородюк – после поражения от Черногории: «Возможно, недорабатываю как я, так и игроки сборной Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подвел итог матчу против Черногории (0:3) в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Проиграли очень хорошей, организованной команде. Нам не удалось реализовать того, что задумали. Стандартные положения — отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории неспроста бьется за выход на чемпионат мира. Нам предстоит проделать много работы в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения — 60 % всех голов, и тут мы уступили.



Сейчас в сборной лучшие футболисты, которые играют в Премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют за рубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим футболистам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана.

Возможно, недорабатываю как я, так и игроки. За это поражение я, как главный тренер, несу ответственность. И снимать ее с себя не намерен», — сказал тренер в интервью Kazfootball.

После 7-ми туров команда Бородюка занимает последнее место в отборочной группе F.