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  • В Челябинске футболисты-школьники отравились водкой; вратарь сказал, что подражал Кокорину и Мамаеву

В Челябинске футболисты-школьники отравились водкой; вратарь сказал, что подражал Кокорину и Мамаеву

30 августа 2017, 23:33
34

В Челябинске прохожий обнаружил группу подростков в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке. По данным НТВ, юноши являются футболистами местной спортивной школы.

«Я не против и не за был. Мы нашли дядьку, говорим: «Купите нам водки». Он: «Давайте деньги». Через десять минут возвращается с водкой. Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был «Тархун». Потом мы как бы качались. Страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи», – сказал 13-летний голкипер Валерий.

По словам врачей, своевременная помощь помогла пострадавшим избежать тяжелого отравления.

Вратарь добавил, что хотел быть похожим на Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки сборной России стали героями скандала из-за вечеринки в Монако после вылета с Евро-2016.

Источник: НТВ
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (34)
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RamonCSKA
1504126310
Причем тут кокорин???кто хочет всегда найдет плохой пример,хорошо что чекатиле не подражали
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Черкизовский Кот
1504127200
Быть похожим на Кокорина - это быть лучшим бомбардиром чемпионата. Прекратите писать подобное убожество, это никому не нужная информация.
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Asbjorn
1504127431
Пишите уж тогда сплетни о трансферах,они ближе к футболу,а не это
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Nerlinger
1504127978
Какой отменный Бред
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cska-62
1504128271
Лучше бы Месси подражали... Или Иньесте.
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Dominator777
1504128753
Никак не пойму, что творится с сайтом! Что совсем уже писать не о чем стало и принялись сами такие "новости" придумывать?!
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BRO_football
1504129211
Вот она Россия! Горжусь будущим своей страны!
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Chesn0k
1504133161
чот мне кажется про кокорина за уши притянуто. впрочем, от нтв ожидаемо.
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ИванЯ
1504134541
Алеше 1 год он обосрался, сказал, что подражает сборной России
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63_Camapa_63
1504152807
Новость высосана из пальца. Во первых: если подрожать Кокоше и Мамаю то пить нужно было не водку а шампунь. Во вторых: Мамай и Кокоша не где не засвитились синими и спящими. Ну а в третьих: Нужно стремиться к тому что они добились и что имеют на данный момент это контракты с клубами, авто. А не паленку бухать и тархуном запивать на детской площадке
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