В Челябинске футболисты-школьники отравились водкой; вратарь сказал, что подражал Кокорину и Мамаеву

В Челябинске прохожий обнаружил группу подростков в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке. По данным НТВ, юноши являются футболистами местной спортивной школы.

«Я не против и не за был. Мы нашли дядьку, говорим: «Купите нам водки». Он: «Давайте деньги». Через десять минут возвращается с водкой. Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был «Тархун». Потом мы как бы качались. Страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи», – сказал 13-летний голкипер Валерий.

По словам врачей, своевременная помощь помогла пострадавшим избежать тяжелого отравления.

Вратарь добавил, что хотел быть похожим на Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки сборной России стали героями скандала из-за вечеринки в Монако после вылета с Евро-2016.