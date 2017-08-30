Де Лаурентис: «Райола продаст Инсинье в «Барселону» только через мой труп»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном уходе Лоренцо Инсинье в «Барселону». Ранее итальянский клуб отклонил предложение сине-гранатовых размером 60 миллионов евро.

«Если Мино Райола (агент игрока – прим. «Бомбардира») рассчитывает продать Инсинье в «Барселону», он сможет сделать это только через мой труп. Помню, как он пытался взять контроль над Мареком Гамшиком, но у него ничего не получилось. Гамшик с нами уже 10 лет.

Теперь Райола хочет увести Инсинье. Посмотрим, что у не о получится. Сомневаюсь в возможности этого перехода», – цитирует итальянца Premium Sport HD.

В минувшем сезоне 26-летний Инсинье забил 20 голов и отдал 12 результативных передач в 49-ти играх всех соревнований. В сезоне-2017/18 на его счету три голевые передачи и один мяч в четырех встречах. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 35 миллионов евро.

Интерес каталонского клуба к Инсинье рассматривается в контексте возможной неудачи с покупкой хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.