Таски прилетел в Стамбул на переговоры с «Трабзонспором»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прибыл в Стамбул для проведения переговоров с «Трабзонспором». Об этом сообщил ресурс Karadenizin Sesi.

Согласно источнику, трансфер может состояться завтра. О сроках соглашения и сумме перехода не уточняется. Ранее «Бомбардир» писал о том, что 30-летний немец может продолжить карьеру в «Фенербахче».

Таски пополнил состав красно-белых в августе 2013 года, перейдя из «Штутгарта» за 4 миллиона евро. На его счету 64 матча и два гола в РФПЛ. Вторую половину сезона-2015/16 игрок провел в «Баварии» на правах аренды.

В понедельник стало известно о травме футболиста.