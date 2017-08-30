Ходжсон хочет занять место де Бура в «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон готов возглавить «Кристал Пэлас». Он выразил готовность принять команду, в случае увольнения действующего главного тренера команды Франка де Бура, чью будущее находится под вопросом из-за слабых результатов команды на старте сезона. В трех первых турах «Кристал Пэлас» потерпела три поражения, ни разу не поразив ворота соперников.

Ходжсон рассчитывает возвращение на клубную работу перечеркнуть неудачную главу своей карьеры, связанной с провалом в сборной Англии.