Роббен: «Пока не готов проводить весь матч полностью»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен нормально отнесся к своей замене в матче второго тура с «Вердером» на выезде. Футболист был заменен на 64-й минуте.

«Моя замена? Я ее не просил, это было решение Анчелотти. Я отношусь к этому нормально, так как пока не готов проводить весь матч полностью. Хотя я не могу сказать, что в этой встрече я выдохся. Был готов играть и дальше.

В каждом матче есть 90 минут, и я буду отдавать все силы для победы команды», – приводит слова Роббена De Telegraaf.

Матч второго тура немецкой Бундеслиги «Вердер» – «Бавария» закончился со счетом 0:2.