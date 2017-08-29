Широков считает, что «Спартаку» нет необходимости усиливать атаку

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков выразил позицию, что красно-белым не имеет смысла в текущее трансферное окно усиливать линию нападения.

Ранее «Бомбардир» писал, что москвичи ведут переговоры о приобретении форварда «Лилля» Анвара Эль-Гази.

«Высококлассные спортсмены, ставшие этим составом чемпионами страны, должны понимать, что в новом сезоне с них будет повышенный спрос. И должны себя готовить к этому. «Зенит» выиграл два титула одним и тем же составом. Нам не мешало, что нет усиления. И все-таки новички у «Спартака» есть, нужна просто ротация состава.

Но при всем этом один-два человека, пополнившие состав, сразу кардинально изменить ситуацию не могут. С атакой все в порядке. Есть Луис Адриано, Зе Луиш и Квинси Промес. Куда больше?» – заявил экс-игрок.

Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 годы и успел провести за команду 19 матчей и однажды забить в чужие ворота.