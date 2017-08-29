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Широков считает, что «Спартаку» нет необходимости усиливать атаку

29 августа 2017, 22:43
6

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков выразил позицию, что красно-белым не имеет смысла в текущее трансферное окно усиливать линию нападения.

Ранее «Бомбардир» писал, что москвичи ведут переговоры о приобретении форварда «Лилля» Анвара Эль-Гази.

«Высококлассные спортсмены, ставшие этим составом чемпионами страны, должны понимать, что в новом сезоне с них будет повышенный спрос. И должны себя готовить к этому. «Зенит» выиграл два титула одним и тем же составом. Нам не мешало, что нет усиления. И все-таки новички у «Спартака» есть, нужна просто ротация состава.

Но при всем этом один-два человека, пополнившие состав, сразу кардинально изменить ситуацию не могут. С атакой все в порядке. Есть Луис Адриано, Зе Луиш и Квинси Промес. Куда больше?» – заявил экс-игрок.

Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 годы и успел провести за команду 19 матчей и однажды забить в чужие ворота.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (6)
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raritet
1504038646
Тут Широков прав. Состав у Спартака нормальный. Нападение супер. Полузащита страдает дисбалансом. Но набор игроков в этой линии не хуже чем у других. Просто на чемпиона настрой уже другой . Это работает на подсознании- каждому хочется проверить себя , свои возможности на фоне чемпиона. Кстати, именно сыгранность состава дает преимущество команде. При Дике Адвокате наоборот часто слышались нотки недовольства болел тем что Адвокат очень неохотно менял что-то в составе. Результат все знают.
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frizom
1504040006
если проблема и есть то это центр полузащиты. Некому "тоскать рояль"... Рома травмирован, Тимофеев травмирован. ВОт и получается что остальные больше созидатели чем трудоголики.
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TAGANROG 161
1504041753
Атаку усилять не стоит,очень большие дыры в центре полузащиты и оборона по сравнению с прошлым годом занимается откровенной х...й,одного более путного игрока в центр и защитника высокого уровня,но и без пи....й дело тоже обходится не может это что касается абсолютно всех игроков.
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polozovs
1504048609
Поставить всех кто играл в прошлом сезоне, убрать подальше Мельгарехо и Пашалича и будет нормально
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Сибирь за Спартак
1504069520
Подтяните к основе Фешнла Сакалу, он в ФНЛ больше Промеса забивает.
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