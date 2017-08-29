Воронин: «Если бы у Смолова было желание, он бы давно был в «Боруссии»

Бывший форвард немецкого «Байера» и сборной Украины Андрей Воронин объяснил, почему дортмундская «Боруссия» в текущее трансферное окно приобрела украинского нападающего Андрея Ярмоленко, а не Федора Смолова, за которым немцы тоже следили.

– В России некоторые специалисты задаются вопросом: почему в Боруссии» оказался Ярмоленко, а не Смолов, которого зимой тоже сватали в Дортмунд?

– Если бы Смол хотел, он уже давно был бы в Дортмунде.

– Да ладно?

– Я предлагал Феде устроить его в «Боруссию», когда ее еще Клопп тренировал.

– Шутка?

– Ну почему шутка? Я ему действительно предлагал помочь перейти в «Боруссию». Понятно, что у Феди есть агенты, но я хорошо знал и знаю Клоппа. Сказал тогда Смолову: «Тебе пора уезжать, а то скоро уже закончишь».

– Но он вас не послушал…

– На самом деле, Ярмоленко и Смолов – разные игроки. Андрей действует на фланге, а идеальная позиция для Федора – центральный нападающий.

Если бы «Боруссия» продала Обамеянга, возможно, немцы позвали бы как раз Смолова, а не Ярмоленко. А так как ушел Дембеле, им потребовался крайний нападающий, и выбор пал на украинца.