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  • Воронин: «Если бы у Смолова было желание, он бы давно был в «Боруссии»

Воронин: «Если бы у Смолова было желание, он бы давно был в «Боруссии»

29 августа 2017, 20:36
5

Бывший форвард немецкого «Байера» и сборной Украины Андрей Воронин объяснил, почему дортмундская «Боруссия» в текущее трансферное окно приобрела украинского нападающего Андрея Ярмоленко, а не Федора Смолова, за которым немцы тоже следили.

– В России некоторые специалисты задаются вопросом: почему в Боруссии» оказался Ярмоленко, а не Смолов, которого зимой тоже сватали в Дортмунд?

– Если бы Смол хотел, он уже давно был бы в Дортмунде.

– Да ладно?

– Я предлагал Феде устроить его в «Боруссию», когда ее еще Клопп тренировал.

– Шутка?

– Ну почему шутка? Я ему действительно предлагал помочь перейти в «Боруссию». Понятно, что у Феди есть агенты, но я хорошо знал и знаю Клоппа. Сказал тогда Смолову: «Тебе пора уезжать, а то скоро уже закончишь».

– Но он вас не послушал…

– На самом деле, Ярмоленко и Смолов – разные игроки. Андрей действует на фланге, а идеальная позиция для Федора – центральный нападающий.

Если бы «Боруссия» продала Обамеянга, возможно, немцы позвали бы как раз Смолова, а не Ярмоленко. А так как ушел Дембеле, им потребовался крайний нападающий, и выбор пал на украинца.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Краснодар Смолов Федор Воронин Андрей
Комментарии (5)
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vladik12
1504028292
Сколько же журналистского мастерства нужно проявить, чтобы отвечать интервьюируемому "Да ладно".
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карасевщина
1504028653
ну еще от каклов не слушали нареканий
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DeutschlandUberAlles
1504030013
Интересный инсайд.
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mikitka
1504032141
на transfermarkt Смолов оценивается в €12млн И ЭТО ПИК его стоимости... в то время, как Ярмоленко оценивается в €18млн при пике в €25млн. Если в РФ есть "эксперты", которые серьёзно сравнивают в качестве равнозначных игроков Смолова и Яромленко, то это не эксперты, а бабы разводящие трёп в стиле "а чёй-то хохол, а не русский едет в топ-клуб?"
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VVM1964
1504035011
" ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА ТО ЧТО БЫ НАШИ ЖЕЛАНИЯ СОВПАДАЛИ С НАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "
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