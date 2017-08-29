Игрок «Боруссии» Мор перешел в «Сельту»

Уже бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор подписал контракт с испанской «Сельтой». Соглашение рассчитано на пять лет. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 13 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал, что турецкий игрок отправился в испанский клуб на просмотр, где и сумел убедить тренерский штаб в своей профпригодности.

В минувшем сезоне Бундеслиги Мор провел 12 матчей и забил один гол. На берегах Босфора за форвардом закрепилось прозвище «Турецкий Лионель Месси».