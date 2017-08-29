«Манчестер Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Санчесу

«Манчестер Сити» намерен предпринять решающую попытку приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса до конца трансферного окна, которое закрывается в четверг, 31 августа.

Ранее СМИ сообщили, что 29-летний игрок попросил отпустить его из расположения сборной Чили, чтобы уладить личные дела.

По информации источника, «горожане» готовы включить в трансфер нападающего Рахима Стерлинга. Другим игроком, который мог бы участвовать в потенциальной сделке, является Серхио Агуэро, однако «Сити» ясно дал понять, что аргентинец не продается.

Также сообщается, что Санчес выражает желание покинуть «канониров».

Тем не менее позиция «Арсенала» такова: футболист счастлив и останется в клубе, несмотря на то, что до истечения срока его контракта осталось менее года и он пока отказывается продлевать соглашение.