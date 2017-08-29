Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Санчесу

«Манчестер Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Санчесу

29 августа 2017, 13:29
7

«Манчестер Сити» намерен предпринять решающую попытку приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса до конца трансферного окна, которое закрывается в четверг, 31 августа.

Ранее СМИ сообщили, что 29-летний игрок попросил отпустить его из расположения сборной Чили, чтобы уладить личные дела.

По информации источника, «горожане» готовы включить в трансфер нападающего Рахима Стерлинга. Другим игроком, который мог бы участвовать в потенциальной сделке, является Серхио Агуэро, однако «Сити» ясно дал понять, что аргентинец не продается.

Также сообщается, что Санчес выражает желание покинуть «канониров».

Тем не менее позиция «Арсенала» такова: футболист счастлив и останется в клубе, несмотря на то, что до истечения срока его контракта осталось менее года и он пока отказывается продлевать соглашение.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Санчес Алексис Стерлинг Рахим
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1504003168
Что-то у Пепа уже ум за разум заходит. Желание избавиться от Стерлинга понятно, но вот зачем ему Алексис, я понять не в состоянии!
Ответить
panmon
1504003594
Норм идея. Забирай из Арсенала всех
Ответить
Аристократ Олжик
1504008502
вот так поворот . . .
Ответить
серега кашин
1504009608
уж если захотел игрок уйти то зачем его силой держать, потом уйдет бесплато
Ответить
kos999
1504012907
перейдёт. титулов хочет.
Ответить
ivanthebest
1504013399
Забавно, как фунтик оказался не нужен уже и шити... А убегал из Ливера, как будто спасение в голубом Манчестере нашёл...
Ответить
LMI
1504021072
Ой я вас умоляю - какой Стерлинг. Мы просто продадим Санчеса и все, и даже может за меньшую цену
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
2
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
Вчера, 18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+