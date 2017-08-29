Самедов: «В матче с «Локомотивом» я точно не симулировал, Еськов просто не разобрался в ситуации»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подчеркнул, что в моменте с падением в штрафной площади «Локомотива» в матче седьмого тура РФПЛ (3:4) с его стороны не было никакой симуляции.

Напомним, что к тому моменту у 32-летнего хавбека уже был один «горчичник» в пассиве, в результате арбитр Алексей Еськов предъявил ему второе предупреждение и удалил с поля. В итоге красно-белые, ведущие к тому моменту в счете с разницей в два мяча, пропустили во второй тайме четыре гола и потерпели поражение.

«Прежде всего мне, как и всей команде, после поражения от ЦСКА не хотелось проигрывать второе дерби подряд. Именно это было самое важное. Хотя не буду скрывать, что в некоторой степени лично для меня матч с «Локомотивом» был особенным.

Первое предупреждение я получил за фол. А второе – после того, как бежал и упал на высокой скорости. Симуляции в том эпизоде с моей стороны абсолютно точно не было. Потом я убедился в том, что главный судья Алексей Еськов просто не видел момента и не разобрался в ситуации», – сказал Самедов.