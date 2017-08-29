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  • Самедов: «В матче с «Локомотивом» я точно не симулировал, Еськов просто не разобрался в ситуации»

Самедов: «В матче с «Локомотивом» я точно не симулировал, Еськов просто не разобрался в ситуации»

29 августа 2017, 12:24
17

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подчеркнул, что в моменте с падением в штрафной площади «Локомотива» в матче седьмого тура РФПЛ (3:4) с его стороны не было никакой симуляции.

Напомним, что к тому моменту у 32-летнего хавбека уже был один «горчичник» в пассиве, в результате арбитр Алексей Еськов предъявил ему второе предупреждение и удалил с поля. В итоге красно-белые, ведущие к тому моменту в счете с разницей в два мяча, пропустили во второй тайме четыре гола и потерпели поражение.

«Прежде всего мне, как и всей команде, после поражения от ЦСКА не хотелось проигрывать второе дерби подряд. Именно это было самое важное. Хотя не буду скрывать, что в некоторой степени лично для меня матч с «Локомотивом» был особенным.

Первое предупреждение я получил за фол. А второе – после того, как бежал и упал на высокой скорости. Симуляции в том эпизоде с моей стороны абсолютно точно не было. Потом я убедился в том, что главный судья Алексей Еськов просто не видел момента и не разобрался в ситуации», – сказал Самедов.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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алекс88
1503998934
Поздно оправдываться....подвел команду признай это и идите дальше
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KalterJax
1503999074
Так ты же в интервью извинялся, чуть ли не плакал! за что тогда?)
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oyabun
1504002117
Вся страна видела, что симулировал. Зачем юлить, Александр? Надо иметь мужество признавать свои косяки. Ну или по крайней мере, глубокомысленно помалкивать ))
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paracetamol
1504003974
Еще один нытик нашелся, жертва..., судейского произвола.
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chempion_cska
1504006281
Саша, симуляция была, не надо врать.
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vladimir-7
1504009534
Эту сказку будешь рассказывать внукам, Саша.
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Андрей3088
1504011731
Поганая ПСИНА!!! Даже свою вину, не может признать!
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ivanthebest
1504013218
Санёк, вот не надо бздеть... Симуляция в целом была, объективно. Но, и судья конечно, признать честно, с радостью показал красную, когда мог воздержаться или же равнозначно удалить Миранчука за грязнейший фол
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Тони Монтана Б
1504016499
кококо. вся страна видела этот нырок.
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Popularov
1504022517
После первого тайма Спартак ВЫИГРЫВАЛ 2-0, хотя Локомотив неплохо играл, но долго ЗАПРЯГАЛ с голами и в итоге ОТЛОЖИЛ их на второй тайм!!! А во втором тайме Локомотив учинил форменный РАЗГРОМ Спартака! Локомотив, в первом тайме, долго ЗАПРЯГАЛ, а во втором очень быстро "ездил" и РАЗГРОМНО забивал в спартаковские ворота! БЛАГО защитнички Спартака им предоставили такую ПРЕКРАСНУЮ возможность! Четыре мяча забили железнодорожники во втором тайме, а пропустили всего - ОДИН! Конечно сказалось удаление Самедова, но КТО??? его заставлял устраивать цирк с падением в штрафной Локомотива??? Самедов хотел ОБМАНУТЬ и ВЫЦИГАНИТЬ пенальти у Еськова, но арбитр НЕ КУПИЛСЯ на обманный финт Самедова! Самедов подвёл команду и способствовал горькому ПОРАЖЕНИЮ Спартака! Если бы не было удаления Самедова, то Спартак мог и не проиграть, как минимум, а как максимум, мог и выиграть! Контакт был, но не такой из-за которого Самедову стоило бы падать! Там КОРОБОЧКА была! Самедова взяли в коробочку, а это всегда чревато падением, того, кого взяли в коробочку! Самедов решил на этом сыграть и упал по собственной инициативе! Раньше такие пенали ставили в пользу Спартака и Самедов об этом знал, а в этот раз не поставили. Вот и вся беда Самедова!!! Самедов даже удивился, что арбитр встречи не поставил ПЕНАЛЬ! Думал ПРОКАТИТ, как в прошлом сезоне! Но не прокатило, а НАКАТИЛО УДАЛЕНИЕ!!! И поделом! Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что арбитр за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ скандальные судейские победы и передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Самедов подвёл свою команду, а Спартак, с железнодорожным ТРЕСКОМ, по делу проиграл и загремел под железнодорожные фанфары!!!
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