Рамос: «Критика болельщиков должна пойти на пользу Бэйлу и Бензема»

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что свист с трибун «Сантьяго Бернабеу» должен пойти на пользу Гарету Бэйлу и Кариму Бензема.

«На «Сантьяго Бернабеу» всегда освистывали футболистов, в том числе и своих, и этого не изменить. Этим фанаты заставляют игроков почувствовать, что дела складываются не лучшим образом.

Конечно, это неприятно, но надо привыкнуть к этому и продолжать играть. Зачастую подобная критика даже полезна», – заявил Рамос.

Напомним, что в матче второго тура испанской Примеры «Реал» сыграл с «Валенсией» 2:2. По ходу встречи болельщики на трибунах несколько раз освистывали Гарета Бэйла и Карима Бензема.